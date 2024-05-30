Türkiye, Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Türkiye, Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Türkiye, Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası\'na ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası, yarın Balıkesir'de başlıyor. Şampiyonada 113 sporcu, 73 botla mücadele edecek ve Türkiye milli takımları da madalya mücadelesi verecek. TSSF Başkanı Fatih Uysal, organizasyon için desteklerini esirgemeyen isimlere teşekkür etti.

30.05.2024 15:41
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Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa- Afrika Şampiyonası, yarın Balıkesir'de başlayacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle TSSF tarafından Erdek ilçesinde gerçekleştirilecek ve 2 Haziran Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada, İspanya, Portekiz, Norveç, Ukrayna, Tunus, Karadağ, Libya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Hırvatistan, Bulgaristan, Cezayir, İngiltere ve Türkiye'den 113 sporcu, 73 botla mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Fatih Uysal, Türkiye'nin 2019'daki Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını, bu sene de erkek milli takımının 5, kadın milli takımının ise 4 sporcuyla madalya mücadelesi vereceğini belirterek, "Ülkemizde zıpkınla balık avı branşında ilk uluslararası organizasyonu gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm ülkelerin milli takımları ile kadın ve erkek milli takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uysal, organizasyon için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a, ayrıca CMAS Başkanı Anna Arzhanova ile organizasyon ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Fatih Uysal, Balıkesir, Türkiye, Afrika, Spor, Güncel, Son Dakika

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