TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası Yarışları Sona Erdi

TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası Yarışları Sona Erdi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen gençlik kış kampı kapsamında gerçekleştirilen TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası yarışları Erciyes Kayak Merkezi'nde sona erdi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya'dan 60 sporcu yarışmalara katıldı. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Türk dünyasının bir ağacın dalları gibi olduğunu belirtti. TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise gençlerin spor aracılığıyla birbirlerini tanımasını ve kültür alışverişinde bulunmasını amaçladıklarını ifade etti. Yarışmada dereceye giren gençler tebrik edildi.

05.03.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) gençlik kış kampı kapsamında düzenlediği TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası yarışları sona erdi.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'daki yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya'dan 60 sporcu katıldı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Türk dünyasının bir ağacın dalları gibi olduğunu söyledi.

Erciyes'teki etkinliğe katılan gençleri tebrik eden Çiçek, organizasyonun gelenekselleşmesini ve büyüyerek Türk dünyası kış sporları olimpiyatlarına kadar gitmesini diledi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise gençlerin spor yoluyla birbirlerini tanımasını, kültür alışverişinde bulunmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Yarışmada dereceye giren gençlerinin her birinin birinci olduğunu ifade eden Yusuf, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Türk dünyasından gelen gençlerin bir arada olmasının önemine dikkati çekti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise gençleri Erciyes'te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yarışlarda 14 yaş altı kadınlarda Kazakistan'dan Valeriya Dubovistakaya birinci, Karina Kaidarova ikinci, Xeniya Tarassenko üçüncü, erkeklerde Kazakistan'dan Denis Shevchenko birinci, Eldar Bagdashkin ikinci, Fyodor Borzenkov üçüncü oldu.

16 yaş altı kadınlarda Yağmur Susam birinci, Rana Yaylıcıoğlu ikinci, Cemre Nisan Erdoğan üçüncü, erkeklerde Metehan Aydın birinci, Ali Çavuş ikinci, Atalay Uludağ üçüncü sırada yer aldı.

Yetişkin erkek kategorisinde ise Kazakistan'dan Vsevolod Borzenkov birinci, Ali Furkan Şaş ikinci Ahmet Alperen Gençoğlu üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kayak Merkezi, Gökmen Çiçek, Sayit Yusuf, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Makedonya, Türkiye, Erciyes, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası Yarışları Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir İl Jandarma Komutanlığı, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi
    18:09 İzmir İl Jandarma Komutanlığı, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

    İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen cayrokopter eşliğinde Aliağa, Foça ve Menemen'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimi yaptı. Olası trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek maksadıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

  • Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları açıklandı
    18:06 Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları açıklandı

    Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belirlendi. Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, biletler Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulacak.

  • Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'tan eski Başkan Karaahmet'e yönelik suçlamalar
    18:05 Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'tan eski Başkan Karaahmet'e yönelik suçlamalar

    Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Kulüp Başkanı Nahid Yamak, düzenlediği basın toplantısında eski başkan Hakan Karaahmet dönemine ilişkin gündem oluşturacak iddialarda bulundu.

  • Tokat'ta Amatör Lig Maçında Olaylar Yaşandı
    17:59 Tokat'ta Amatör Lig Maçında Olaylar Yaşandı

    Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan A Grubu maçında antrenörün sahaya inmesi ve kulübelere saldırması olayları yaşandı. Maç sonucunda Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Bu olaylar fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gösterdi.

  • Beşiktaş, Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyor
    17:57 Beşiktaş, Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyor

    Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinde yaşanan Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçmişte VAR kayıtlarını yayınladığı hatırlatılarak, kamu vicdanını rahatlatma amacıyla bu pozisyona ilişkin VAR konuşmalarının yayınlanması talep edildi.

  • Kastamonuspor, Sarıyer maçı için hazır
    17:49 Kastamonuspor, Sarıyer maçı için hazır

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Kastamonuspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fırat Gül, zorlu bir maç olacağını belirterek takımın hedefe giden yolda mücadele edeceğini söyledi.

  • A Milli Kadın Futsal Takımı Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi
    17:48 A Milli Kadın Futsal Takımı Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Futsal Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, maçın ilk yarısını 7-1 geride bitirdi ve ikinci yarıda da 4 gol yedi. Milli takım, 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle grup maçlarını tamamlayarak yarı final şansını kaybetti. Organizasyonda 9 Mart Cumartesi günü klasman maçına çıkacaklar.

  • Van'da Kadınlar, Akdamar Adası'nda Spor Yaptı
    17:40 Van'da Kadınlar, Akdamar Adası'nda Spor Yaptı

    Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar Akdamar Adası'na tekneyle götürülerek antrenörler eşliğinde spor yaptı. Kadınlar ayrıca adadaki Akdamar Kilisesi'ni gezdi ve İpekyolu Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, kadınlara yönelik etkinliklerin devam ettiğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

  • Beşiktaş, Galatasaray derbisinde VAR kayıtlarının açıklanması için çağrıda bulundu
    17:38 Beşiktaş, Galatasaray derbisinde VAR kayıtlarının açıklanması için çağrıda bulundu

    Beşiktaş, Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu. Siyah-beyazlılar, geçmişte yayınlanan VAR kayıtlarıyla ilgili doğru bir karar alındığını belirterek, kamu vicdanını rahatlatma ve şeffaflık sağlama adına bu kez de Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep etti.

  • İzmir İl Jandarma Komutanlığı Cayrokopter ile trafik denetimi yaptı
    17:37 İzmir İl Jandarma Komutanlığı Cayrokopter ile trafik denetimi yaptı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, yollarda meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek amacıyla Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Aliağa, Foça ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlıkları'nın sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusu artırılmaya çalışıldı.

  • Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Satranç Hızlı Takım Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu
    17:27 Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Satranç Hızlı Takım Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) satranç branşının hızlı takım kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Yakutiye Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, 9 ülkeden 12 takım mücadele etti. Polonya altın madalyanın sahibi olurken, Ukrayna'nın birinci takımı gümüş, ikinci takımı ise bronz madalya elde etti. Türkiye'den müsabakalara katılan takımlardan biri 10'uncu, diğeri ise 12'inci oldu.


16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 18:18:11. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement