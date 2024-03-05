Spor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) gençlik kış kampı kapsamında düzenlediği TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası yarışları sona erdi.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'daki yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya'dan 60 sporcu katıldı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Türk dünyasının bir ağacın dalları gibi olduğunu söyledi.

Erciyes'teki etkinliğe katılan gençleri tebrik eden Çiçek, organizasyonun gelenekselleşmesini ve büyüyerek Türk dünyası kış sporları olimpiyatlarına kadar gitmesini diledi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise gençlerin spor yoluyla birbirlerini tanımasını, kültür alışverişinde bulunmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Yarışmada dereceye giren gençlerinin her birinin birinci olduğunu ifade eden Yusuf, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Türk dünyasından gelen gençlerin bir arada olmasının önemine dikkati çekti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise gençleri Erciyes'te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yarışlarda 14 yaş altı kadınlarda Kazakistan'dan Valeriya Dubovistakaya birinci, Karina Kaidarova ikinci, Xeniya Tarassenko üçüncü, erkeklerde Kazakistan'dan Denis Shevchenko birinci, Eldar Bagdashkin ikinci, Fyodor Borzenkov üçüncü oldu.

16 yaş altı kadınlarda Yağmur Susam birinci, Rana Yaylıcıoğlu ikinci, Cemre Nisan Erdoğan üçüncü, erkeklerde Metehan Aydın birinci, Ali Çavuş ikinci, Atalay Uludağ üçüncü sırada yer aldı.

Yetişkin erkek kategorisinde ise Kazakistan'dan Vsevolod Borzenkov birinci, Ali Furkan Şaş ikinci Ahmet Alperen Gençoğlu üçüncü oldu.