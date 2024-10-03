U17 Kız Milli Takım Hazırlık Kampına Başladı

Spor

Kasım ayında Belçika'da Avrupa Şampiyonası 1. Turu maçları oynayacak olan U17 Kız Milli Takımımızın 8 Ekim'e kadar gerçekleştireceği Erzurum hazırlık kampı başladı.

Kadroya davet edilen oyuncular Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde toplandı. Millilerimiz Eylül ayı başında Antalya'da Belarus ile iki hazırlık maçı yapmış; rakibini 2-0 ve 4-2 mağlup etmişti.

Teknik direktör Nazlı Ceylan Demirbağ yönetimindeki U17 Kız Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Esra Yarım (Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor), Melis Güneş (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Özge Oğurgül (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor), Defans: Burcu Özsoy (Horozkent Spor Kulübü), Defne Damla Bashev (1.FC Union Berlin), Elif Berra Cambaz (Bayer 04 Leverkusen), Isra Sıla Gümüştekin (Excelsior), Sana Coşkun (Bayer 04 Leverkusen), Selen Yarayan (SC Freiburg), Yaren Beyazgül (Dudullu), Rüveyda Gürbüz (First Vienna FC 1894), Orta Saha: Buket Özsoy (Horozkent Spor Kulübü), Elif Esra Şanlı (Pendik Güven Spor), Elvin Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Merve Nur Taşucu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Mevlüde Melek Okuyan (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Selin Mehmedov (KRC Genk), Sevde Minel Demirtaş (Üsküdar Anadolu), Sıla Çiğdem (ASE de Chastre), Sibel Köksal (Sparta Rotterdam), Zeliya Nur Şengül (FC Zürich), Forvet: Dilarasu Pılıç (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Eylül Yıldırım (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Yaren Ersen (Dudullu) - ERZURUM