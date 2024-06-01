U18 Milli Takımı, Hırvatistan'da Dostluk Turnuvası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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U18 Milli Takımı, Hırvatistan'da Dostluk Turnuvası'na hazırlanıyor

U18 Milli Takımı, Hırvatistan\'da Dostluk Turnuvası\'na hazırlanıyor

U18 Milli Takımı, 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek olan Dostluk Turnuvası'na katılmak için İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, antrenmanlarını Teknik Direktör Sabri Sarıoğlu yönetiminde gerçekleştiriyor ve 3 Haziran'da Hırvatistan'a gidecek. Turnuvada Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele edecek olan milli takımımızın ilk maçı 4 Haziran'da Karadağ ile oynanacak.

01.06.2024 19:04
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U18 Milli Takımı, 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Dostluk Turnuvası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

U18 Milli Takımı, 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Dostluk Turnuvası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Antrenmanlarını Teknik Direktör Sabri Sarıoğlu yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştiren U18 Milliler, 3 Haziran Pazartesi günü Hırvatistan'a gidecek.

Ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele edecek. Milli Takımımız turnuvadaki ilk maçını 4 Haziran Salı günü TSİ 18.30'da Karadağ ile oynayacak. İkinci maç ise 7 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da Norveç ile oynanacak. Millilerin son maçtaki rakibi Karadağ ile olan maç ise 10 Haziran Pazartesi günü TSİ 12.00'de başlayacak.

U18 Milli Takımı'nın Dostluk Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Kağan Arıcan (Antalyaspor), Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Emir Yaşar (Beşiktaş)

Defans: Mustafa Emir Akyıldız (Fenerbahçe), Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Eren Paşahan (Galatasaray), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Eren Özkul (HB Koge), Ali Tarkan (Samsunspor), Kadir Subaşı (Galatasaray)

Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray), Enes Öğrüce (Altay), Ege Arslan (Altınordu), Efe Korkut Martin (Stuttgart), Muhammed Sinan Kaya (Sivasspor), Berk Kızıldemir (Galatasaray), Emre Köroğlu (Samsunspor), Berkay Aslan (FC Augsburg), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe), Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray)

Forvet: Recep Yalın Dilek (Galatasaray), Arda Usluoğlu (Bucaspor 1928) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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