UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kanarya'nın Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov, Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını ise Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov, Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçını ise Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. KANARYA'NIN 1 PUANI VAR Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Olympiakos'a evinde 3-0 kaybetmişti. Temsilcimizin grupta 1 puanı var. GALATASARAY LİDER Galatasaray, ise grubunda lider. Aslan son olarak deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İKİSİ DE EVİNDE Temsilcilerimizin maçları İstanbul'da. Fenerbahçe'nin Antwerp karşılaşması 19.45'te başlayacak,Galatasaray'ın Lokomotiv maçı saat 20.45'te.

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