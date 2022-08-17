Medipol Başakşehir-Antwerp maçına doğru - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Antwerp maçına doğru

17.08.2022 19:58
Medipol Başakşehir-Antwerp maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Belçika ekibi Antwerp'in teknik direktörü Mark van Bommel, İstanbul'dan iyi bir sonuçla Belçika'ya dönmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Belçika ekibi Antwerp'in teknik direktörü Mark van Bommel, İstanbul'dan iyi bir sonuçla Belçika'ya dönmek istediklerini söyledi.

Van Bommel, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısına, takımın deneyimli oyuncularından Toby Alderweireld ile birlikte katıldı.

Oldukça önemli bir maç oynayacaklarını belirten Van Bommel, "İlk maçtan iyi skor almak önemli. Belçika'ya iyi bir skorla dönmek istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Hiçbir rakibimizi küçümsemiyoruz. Başakşehir kolay bir rakip değil. Oldukça zorlu bir maç olacak. İyi bir skor almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımdaki eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Van Bommel, "Vincent Janssen cezalı durumda. Bazı sakat oyuncularımız var. Anthony Valencia ve Viktor Fischer'in sakatlığı bulunuyor. Bu üç oyuncu yarın takımdaki yerini alamayacak." açıklamasında bulundu.

Daha önce Fenerbahçe forması giyen forvet oyuncuları Michael Frey ile Medipol Başakşehir karşılaşması hakkında konuştuklarını da belirten Hollandalı teknik adam, "Michael Fenerbahçe'de oynadı. Türkiye futbol aşığı bir ülke. Taraftarları oldukça coşkulu. Onunla konuştum. Hayata da dair de konuşuyoruz. Tabii ki sadece hayata dair değil, maç üzerine de bazı şeyler söyledi." şeklinde konuştu.

Toby Alderweireld: "Kazanmak istiyoruz ve bunun için sahaya çıkacağız"

Gruplara kalmak için zor bir maça çıkacaklarının altını çizen tecrübeli futbolcu Toby Alderweireld de "Grup için çok zor bir eşleşme oldu. Başakşehir iyi bir takım. Yarın en üst düzey performansımızı sergilemeliyiz. Kazanmak istiyoruz ve bunun için sahaya çıkacağız." dedi.

Alderweireld, "Türkiye'den daha önce transfer teklifi aldınız mı?" sorusuna ise, "Evet Türk takımlarından transfer teklifi aldım. Bazen kariyerinizde kararları tek başınıza veremiyorsunuz. Şu ana kadar inanılmaz kulüplerde oynadım. Ailem çok mutluydu. Türkiye'de oynayamadım ama yarın oynayacağım. Bu benim için ayrı bir motivasyon. Hem takımım için hem de kendimi göstermek için iyi bir motivasyon sebebi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Antwerp maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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