UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu eşleşmeleri Nyon'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belirlendi. Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe ise Lugano'ya elenmesi durumunda Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Maçlar 8 ve 15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

22.07.2024 15:03
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UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasının 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u elemesi halinde, 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya)- Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, İsviçre temsilcisi Lugano'ya elenmesi durumunda, Dinamo Kiev (Ukrayna)- Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kaybedeni ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rakip olacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

Eşleşmeleri şu şekilde:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)/ Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor/ Wisla Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)

Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka)/ Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)

Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan)/ Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail)/ Servette (İsviçre)

Corvinul 1921 Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan)/ Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)

Kryvbas Kryvyi Rih (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya)

Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları)/ PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)

NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya)???????/ Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)

Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya)/ FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)/ Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)

Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)/ Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

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