Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, grubu lider tamamlayıp Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, grubu lider tamamlayıp Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi

04.11.2022 01:05

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i Arda Güler'in 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etti. Temsilcimiz grubunu lider bitirerek adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

FENERBAHÇE ZORLANMADI

Karşılaşma boyunca oyunun tek hakimi olan Fenerbahçe, 23. dakikada Arda Güler'in attığı gol ile mücadelede 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler dakika 45+2'de Arda Güler'in kornerden yaptığı asiste Arao ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarı başka gol olmayınca temsilcimiz sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Arda Güler şov yaptı! Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, Jude Bellingham'ı geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.

Arda Güler şov yaptı! Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

LİDER ÇIKTIK

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndan Fenerbahçe, Rennes'in önünde lider çıktı. Sarı-lacivertliler bu başarısıyla, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna direkt yükseldi.

Arda Güler şov yaptı! Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi
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Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, grubu lider tamamlayıp Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, grubu lider tamamlayıp Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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