UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Belirsizliği - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Belirsizliği

UEFA Avrupa Ligi\'nde Play-Off Belirsizliği

Bu akşamki maçlarla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off durumu netleşecek.

30.01.2025 15:03
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UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları bu akşam oynanacak. TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşmalar sonrası Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kupadaki yol haritası netleşecek.

Deplasmanda Galatasaray Hollanda temsilcisi Ajax'la, Fenerbahçe Danimarka temsilcisi Midtjylland'la, Beşiktaş da Hollanda temsilcisi Twente ile karşı karşıya gelecek.

İlk 7 maç sonunda 36 takımlı Avrupa Ligi'nde Galatasaray 13 puanla 9., 9 puanla 23., Beşiktaş aynı puanla 24. sırada bulunuyor.

Play-off turuna yükselmeyi garantileyen Galatasaray, Ajax'ı yenerse lig aşamasını büyük ihtimalle ilk 8 içinde tamamlayacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın diğer sonuçlara bakmaksızın play-off turuna yükselebilmeleri için kazanmaları gerekiyor. Aksi takdirde iki takımın kaderini de diğer maçlar belirleyecek.

Türk derbisi ihtimali

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım ise play-off turunda son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

Sıralamada ilk 24'e giremeyen takımlar ise kupaya veda edecek.

Play-off turunda Türk derbisi ihtimali de var.

Örneğin, 7. haftada oluşan puan durumunun 8. haftada da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe ya da Beşiktaş olacak.

UEFA'nın yeni sistemine göre ilk 8 dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek.

9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucu 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.

Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle;

13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle;

15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.

Maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-off turu kuraları yarın TSİ 15.00'te çekilecek.

Final ise 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.

İlk 7 maç sonunda puan durumu

  1. Lazio 19
  2. Eintracht Frankfurt 16
  3. Athletic Bilbao 16
  4. Manchester United 15
  5. Olympique Lyon 14
  6. Tottenham Hotspur 14
  7. Anderlecht 14
  8. FCSB (Steaua Bükreş) 14
  9. Galatasaray 13
  10. Bodø/ Glimt 13
  11. Viktoria Plzen 12
  12. Olympiakos 12
  13. Glasgow Rangers 11
  14. AZ Alkmaar 11
  15. Union Saint- Gilloise 11
  16. Ajax 10
  17. PAOK 10
  18. Real Sociedad 10
  19. Midtjylland 10
  20. Elfsborg 10
  21. Roma 9
  22. Ferencváros 9
  23. Fenerbahçe 9
  24. Beşiktaş 9
  25. Porto 8
  26. Twente 7
  27. Sporting Braga 7
  28. Hoffenheim 6
  29. Maccabi Tel Aviv 6
  30. Riga 5
  31. Slavia Prag 4
  32. Malmö 4
  33. Ludogorets 3
  34. Karabağ 3
  35. Nice 2
  36. Dinamo Kiev 1
Kaynak: BBC

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