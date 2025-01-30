UEFA Avrupa Ligi\'nde Play-Off Belirsizliği

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UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları bu akşam oynanacak. TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşmalar sonrası Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kupadaki yol haritası netleşecek.

Deplasmanda Galatasaray Hollanda temsilcisi Ajax'la, Fenerbahçe Danimarka temsilcisi Midtjylland'la, Beşiktaş da Hollanda temsilcisi Twente ile karşı karşıya gelecek.

İlk 7 maç sonunda 36 takımlı Avrupa Ligi'nde Galatasaray 13 puanla 9., 9 puanla 23., Beşiktaş aynı puanla 24. sırada bulunuyor.

Play-off turuna yükselmeyi garantileyen Galatasaray, Ajax'ı yenerse lig aşamasını büyük ihtimalle ilk 8 içinde tamamlayacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın diğer sonuçlara bakmaksızın play-off turuna yükselebilmeleri için kazanmaları gerekiyor. Aksi takdirde iki takımın kaderini de diğer maçlar belirleyecek.

Türk derbisi ihtimali

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım ise play-off turunda son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

Sıralamada ilk 24'e giremeyen takımlar ise kupaya veda edecek.

Play-off turunda Türk derbisi ihtimali de var.

Örneğin, 7. haftada oluşan puan durumunun 8. haftada da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe ya da Beşiktaş olacak.

UEFA'nın yeni sistemine göre ilk 8 dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek.

9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucu 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.

Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle;

13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle;

15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.

Maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-off turu kuraları yarın TSİ 15.00'te çekilecek.

Final ise 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.

İlk 7 maç sonunda puan durumu