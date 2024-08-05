UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Türkiye'den RAMS Başakşehir katıldı ve rakipleri belirlendi. Play-off turu maçları 22 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

05.08.2024 16:38
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UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den RAMS Başakşehir katıldı.

Üçüncü eleme turunda Gürcistan takımı Iberia Tiflis'le karşılaşacak RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e elenmesi durumunda İsviçre'nin St. Gallen ve Polonya'nın WKS Slask Wroclaw Slask eşleşmesinin galibiyle UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacak.

Eşleşmeler

Play-off turu eşleşmeleri şöyle:

FC Dinamo Minsk (Belarus)/ Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık) (Kaybedeni) - FC Ballkani (Kosova)/ Larne FC (Kuzey İrlanda) (Kazananı)

FC Ordabasy (Kazakistan)/ FC Pyunik (Ermenistan) (Kazananı) - NK Celje (Slovenya)/ Shamrock Rovers FC (İrlanda) (Kaybedeni)

Vikingur Reykjavik (İzlanda)/ FC Flora Tallinn (Estonya) (Kazananı) - UE Santa Coloma (Andora)/ FC RFS (Letonya) (Kaybedeni)

Panevezys (Litvanya)/ Maccabi Tel-Aviv FC (İsrail) (Kaybedeni) - FC Petrocub (Moldova)/ The New Saints FC (Galler) (Kaybedeni)

KI Klaksvik (Faroe Adaları)/ FK Borac Banja Luka (Bosna Hersek) (Kaybedeni) - HJK Helsinki (Finlandiya)/ FK Decic (Karadağ) (Kazananı)

Omonoia FC (Gübey Kıbrıs)/ Fehervar FC (Macaristan) (Kazananı) - NK Osijek (Hırvatistan)/ PFC Zire (Azerbaycan) (Kazananı)

FC Zürich (İsviçre)/ Vitoria SC (Portekiz) (Kazananı) - PFC Botev Plovdiv (Bulgaristan)/ HSK Zrinjski Mostar (Bosna Hersek) (Kazananı)

Ilves Tampere (Finlandiya)/ Djurgarden (İsveç) (Kazananı) - NK Maribor (Slovenya)/ FK Vojvodina (Sırbistan) (Kazananı)

FC St. Gallen 1879 (İsviçre)/ WKS Slask Wroclaw (Polonya) (Kazananı) - Trabzonspor/ SK Rapid Wien (Avusturya) (Kaybedeni)

St Mirren FC (İskoçya)/ SK Brann (Norveç) (Kazananı) - CS Corvinul 1921 Hunedoara (Romanya)/ FC Astana (Kazakistan) (Kazananı)

FC Spartak Trnava (Slovakya)/ Wisla Krakow (Polonya) (Kazananı) - Molde FK (Norveç)/ Cercle Brugge KSV (Belçika) (Kaybedeni)

RC Lens - Panathinaikos FC (Yunanistan)/ AFC Ajax (Hollanda) (Kaybedeni)

Brondby IF (Danimarka)/ Legia Warszawa (Polonya) (Kazananı) - FK Auda (Letonya)/ FC Drita (Kosova) (kazananı)

FK Mlada Boleslav (Çekya)/ Hapoel Beer-Sheva FC (İsrail) (Kazananı) - Paksi FC (Macaristan)/ FK Mornar (Karadağ) (Kazananı)

BK Hacken (İsveç)/ Paide Linnameeskond (Estonya) (Kazananı) - 1. FC Heidenheim 1846 (Almanya)

HNK Rijeka (Hırvatistan)/ IF Elfsborg (İsveç) (Kaybedeni) - NK Olimpija Ljubljana (Slovenya)/ FC Sheriff Tiraspol (Moldova) (Kazananı)

St Patrick's Athletic (İrlanda)/ FC Sabah (Azerbaycan) (Kazananı) - RAMS Başakşehir/ Iberia Tiflis (Gürcistan) (Kazananı)

F.C. Copenhagen (Danimarka)/ FC Banik Ostrava (Çekya) (Kazananı) - Kilmarnock FC (İskoçya)/ Tromso IL (Norveç) (Kazananı)

Fiorentina (İtalya) - FC Ararat-Armenia (Ermenistan)/ Puskas Akademia FC (Macaristan) (Kazananı)

Chelsea (İngiltere) - Braga (Portekiz)/ Servette FC (İsviçre) (Kaybedeni)

Maccabi Petah Tikva FC (İsrail)/ CFR 1907 Cluj (Romanya) (Kazananı) - FC CSKA 1948 (Bulgaristan)/ Pafos FC (Güney Kıbrıs) (Kazananı)

Partizan (Sırbistan)/ Lugano (İsviçre) (Kaybedeni) - Silkeborg IF (Danimarka)/ KAA Gent (Belçika) (Kazananı)

FC Kryvbas Kryvyi Rih (Ukrayna)/ FC Viktoria Plzen (Çekya) (Kazananı) - Real Betis (İspanya)

FC Noah (Ermenistan)/ AEK Athens FC (Yunanistan) (Kazananı) - MFK Ruzomberok (Slovakya)/ HNK Hajduk Split (Hırvatistan) (Kazananı)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı - Son Dakika

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