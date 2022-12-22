Resmi hesabın 8-0 paylaşımıyla ortalık karıştı! Dünya, Türk taraftarların kavgasını izledi

Beşiktaş'ın 2007-08 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 8-0 kaybettiği karşılaşma yeniden gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, 8-0'lık karşılaşmayı 'Unutulmaz maçlar' etiketiyle paylaştı.

BEŞİKTAŞLILAR ÇILDIRDI

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nde bu maçtan sonra çok daha çarpıcı skorların yaşandığını, etkileşim amacıyla Beşiktaş'a yer verildiğine dair UEFA'ya tepki gösterdi.

EZELİ RAKİP TARAFTARLARI DA KIZDIRDI

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar da bu paylaşımın altında Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı. Ezeli rakip taraftarları birbirlerine gönderme yaptı.

İşte bazı paylaşımlar: