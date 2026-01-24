UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı

Haberin Videosunu İzleyin
UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı
24.01.2026 01:46  Güncelleme: 01:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı
Haber Videosu

Maç öncesi yapılan resmi tartıda 61,5 kiloya inen UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman, sahneden inerken dengesini kaybetti ve bayıldı. Salonda kısa süreli panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Yaşanan olayın ardından Smotherman'ın karşılaşmasının iptal edildiği öğrenildi.

UFC bantamweight dövüşçüsü Cameron Smotherman, UFC 324 için Las Vegas'ta yapılan resmi tartı sırasında ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Smotherman, resmi tartıda 61.5 kiloluk ağırlığı başarıyla tuttuktan hemen sonra sahnede yürürken dengesini kaybederek yere düştü ve yüzüstü şekilde bayıldı. Olay, salonda büyük endişeye neden oldu.

MÜCADELE İPTAL EDİLDİ, SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Tartı sonrasında yaşanan bu korkutucu düşüşün ardından Smotherman anında sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bir süre sahada yatan sporcu daha sonra bilinçli şekilde kaldırıldı ve taşınarak sahneden çıkarıldı. Bu gelişme üzerine Smotherman'ın Ricky Turcios ile planlanan karşılaşması iptal edildi.

AĞIR KİLO VERME SÜRECİNİN BEDELİ

Smotherman'ın bayılma vakası, MMA ve UFC'de yaygın olan agresif kilo verme (weight cutting) uygulamalarının ne denli zorlayıcı olabileceğini yeniden gündeme getirdi. Tartıda ağırlığını tutmak için verilen çabalar, sporcular üzerinde ciddi fiziksel stres yaratabiliyor.

Sporcunun durumu hakkında UFC'den henüz resmi bir sağlık güncellemesi yapılmadı; ancak sahada profesyonel ekiplerce hızlı müdahale edildiği ve hastaneye taşındığı bildirildi.

Sağlık, Yaşam, Spor, UFC, Son Dakika

Son Dakika Spor UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul’da İşte ilk sözleri Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Trump’tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti
Savaş hazırlığı gibi hamle Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 02:26:46. #7.11#
SON DAKİKA: UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.