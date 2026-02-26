Juventus maçında harikalar yaratan Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kendisi hakkında gelen eleştirilere çarpıcı bir yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uğurcan Çakır, yaptığımı paylaşıma şarkıcı Sefo'nun seslendirdiği 'Organize - Rap Budur Beyler' şarkısını ve kendi fotoğrafını ekledi. Bu paylaşım, Uğurcan Çakır'ın kendisine yapılan eleştirilere şarkı sözleriyle karşılık verdi şeklinde yorumlandı.
İşte söz konusu şarkının sözleri:
Son Dakika › Spor › Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)