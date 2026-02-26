Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum - Son Dakika
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan Çakır\'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
26.02.2026 20:25  Güncelleme: 20:33
Uğurcan Çakır\'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Galatasaray'da forma giyen Uğurcan Çakır, kendisine yöneltilen eleştiriler sonrası harekete geçti. Çakır, Sefo'nun seslendirdiği ''Organize - Rap Budur Beyler'' şarkısını ve kendi fotoğrafını paylaştı. Uğurcan Çakır'ın bu paylaşımı, şarkıda yer alan sözler nedeniyle kendisine yapılan eleştirilere karşılık verdi şeklinde değerlendirildi.

Juventus maçında harikalar yaratan Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kendisi hakkında gelen eleştirilere çarpıcı bir yanıt verdi.

'BENDE SİZİ SEVMİYORUM'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uğurcan Çakır, yaptığımı paylaşıma şarkıcı Sefo'nun seslendirdiği 'Organize - Rap Budur Beyler' şarkısını ve kendi fotoğrafını ekledi. Bu paylaşım, Uğurcan Çakır'ın kendisine yapılan eleştirilere şarkı sözleriyle karşılık verdi şeklinde yorumlandı.

Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

İşte söz konusu şarkının sözleri:

    • Gencolar hep sokaktalarmış
    • Ben zaten or'dan geliyorum
    • Beni sevmeyen birileri varmış
    • Rahat olun, ben de sizi sevmiyorum
    • Çok da fifi, konuşuyo'nuz internette

      Yorumlar (1)

    • Resul Bey Resul Bey:
      yazı buna verilen 33 milyon euroya, yarısına çok daha genç ve kalitelisi alınabilirdi, iyi köstüler bize. 13 25 Yanıtla
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.