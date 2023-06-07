Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörü Sergiy Rebrov oldu - Son Dakika
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Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörü Sergiy Rebrov oldu

07.06.2023 14:34

Geçici olarak görevde bulunan Ruslan Rotan'ın yerine ülkenin efsane futbolcusu Sergiy Rebrov, Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Rebrov ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandı. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen Rebrov, daha önce ülkesinin Dinamo Kiev, Suudi Arabistan'ın Al Ahli, Macaristan'ın Ferencvaros ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımlarında teknik direktörlük yapmıştı. Ukrayna, Rebrov yönetiminde ilk maçında İngiltere'ye 2-0 yenildi.

Ukrayna Milli Takımı'nda geçici olarak görevde bulunan Ruslan Rotan'ın yerine ülkenin efsane futbolcusu Sergiy Rebrov, getirildi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

Ukrayna Futbol Federasyonu, geçici olarak görevde bulunan Ruslan Rotan'ın yerine 49 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcı Rebrov ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen Rebrov, ülkesinin Dinamo Kiev, Suudi Arabistan'ın Al Ahli, Macaristan'ın Ferencvaros ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımlarında teknik direktörlük yaptı.

UKRAYNA İLK MAÇI KAYBETTİ

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile C Grubu'nda yer alan Ukrayna, ilk maçında İngiltere'ye 2-0 yenilmişti.

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