Ulugazi Yağlı Güreş Festivali Maltepe'de - Son Dakika
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Spor

Ulugazi Yağlı Güreş Festivali Maltepe'de

Ulugazi Yağlı Güreş Festivali Maltepe\'de

21-22 Eylül'de Maltepe'de düzenlenecek festivalde 64 başpehlivan ve 500 güreşçi mücadele edecek.

20.09.2024 12:30
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Ulugazi Yağlı Güreş Festivali, 21-22 Eylül'de Maltepe'de yapılacak. Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen yağlı güreşlere 8'i altın kemerli 64 başpehlivan dahil olmak üzere, toplam 500 güreşçi katılacak.

İBB Spor İstanbul'un her yıl düzenlediği Ulugazi Yağlı Güreş Festivali, 21-22 Eylül tarihlerinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün güreşe verdiği değeri kutlamak amacıyla 1933 yılından başlatılan ve 1938'e kadar her yıl yapılan Ulugazi Yağlı Güreşleri'ne 83 yıl ara verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun himayesinde Spor İstanbul tarafından 2021 yılında bu tarihi güreşler yeniden başlatıldı. Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Ulugazi Yağlı Güreş Festivali'ni ilk üçünü de Hüseyin Gümüşalan kazandı.

YILDIZ BAŞPEHLİVANLAR ULUGAZİ ER MEYDANINDA

Ulugazi Yağlı Güreş Festivali bu sene büyük bir rekabete sahne olacak. 8'i altın kemer sahibi 64 başpehlivan er meydanına çıkacak. Açık hava serbest minder güreşleriyle birlikte festivalde toplam 500 güreşçi boy gösterecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek; Kırkpınar'da dört kez başpehlivan olmuş Recep Kara; iki kez altın kemere ulaşmış isimler Orhan Okullu, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil; Kırkpınar'da başpehlivanlık onurunu tatmış Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Osman Aynur; CW Enerji Türkiye Güreş Ligi'nin son başpehlivanı Enes Doğan; Ulugazi Yağlı Güreş Festivali'nde son üç yılın başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan başta olmak üzere yağlı güreşin en önemli isimleri bu hafta sonu Maltepe'de başpehlivanlık mücadelesi verecek.

Ulugazi Yağlı Güreş Festivali'nde müsabakalar on ayrı sıklette (38 kg - 41 kg - 44 kg - 48 kg - 52 kg - 57 kg - 62 kg - 68 kg - 75 kg - 85 kg) yapılacak. 21 Eylül Cumartesi günü 15 yaş altı sporcuların açık hava serbest güreş turnuvasıyla geçilecek, 22 Eylül Pazar günü ise yağlı güreşin en önemli isimleri amansız bir başpehlivanlık mücadelesi verecek.

Ulugazi Yağlı Güreş Festivali'nin programı şöyle;

YARIN/ Açık Hava U-15 Serbest Güreş Turnuvası

08.30-10.30 Tartı

11.00-13.00 Grup Elemeleri

13.00-15.00 Çeyrek Finaller

15.00-16.00 Yarı Finaller

16.15-17.15 Finaller

17.30-18.00 Madalya Seremonisi

22 Eylül Pazar/ Ulugazi Yağlı Güreşleri

08.00-09.45 Boy Ayrımı

10.00-10.15 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Dua

10.30 Yağlı Güreş Müsabakaları Başlangıç

13.00 Bayrak Töreni

13.30 Başpehlivanlık 1. Tur Salavatlanması

14.10 Başpehlivanlık ve Tüm Boylar Güreş Müsabakaları Başlaması

19.00 Final Müsabakası

19.30-20.00 Ödül Töreni

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ulugazi Yağlı Güreş Festivali Maltepe'de - Son Dakika

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