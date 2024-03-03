Spor

- Uluslararası Alanya Kalesi Kriteryum yarışı gerçekleştirildi

Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu:

"Bisiklet turizmi anlamında şehrimize ve ülkemize çok büyük katkılar sağladı"

ANTALYA - Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen "CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi" dördüncü ayağında Uluslararası Alanya Kalesi Kriteryum yarışı yapıldı.

CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi" dördüncü ayağının ikinci gününde 13 farklı ülkeden 150 sporcunun katılımıyla Uluslararası Alanya Kalesi Kriteryum yarışı yapıldı. Ahmet Tokuş Bulvarı'ndan başlayan Alanya Kalesi Kriteryum Yarışı 15 tur üzerinden yapıldı ve aynı bölgede sona erdi. Erkekler Elit Kategoride Alman bisikletçi Max Markl birinci, Türkiye'den Batuhan Özgür ikinci ve Savva Novikov üçüncü oldu. Kadınlar Elit Kategoride Özbekistan'dan Ekaterina Knebeleva birinci, Cezayir'den Houili Nesrine ikinci ve Özbekistan'dan Golotina Evgeniya üçüncü oldu. Erkekler Gençler Kategorisinde CNC Cyclıng Team'den Emre Kaplan birinci oldu. Kadınlar Gençler Kategorisinde ise Yaren Yaman birinci oldu.

Yarış bitiminde derece elde eden sporculara madalyalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Bisiklet Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gündüz takdim etti.

"Bisiklet turizmi anlamında şehrimize ve ülkemize çok büyük katkılar sağladı"

Alanya Kalesi Kriteryum yarışını takip eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kış sezonu bisiklet yarışlarının sonuna geldiklerini belirterek, gerçekleştirilen yarışların bisikletin tanıtımı ve turizmi anlamında Alanya'ya ve Türkiye'ye katkı sağladığını ifade etti. Önümüzdeki yıllarda yapılacak yarışlar için iyi temeller attıklarına vurgu yapan Müftüoğlu, "Burada kış turizminin, bisiklet turizminin son yarışını gerçekleştiriyoruz. Baştan beri süren bir seri vardı. Bisiklet Turizm Derneği, Turizm Bakanlığı ve Bisiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekten güzel bir kış sezonu ve bisiklet turizmine hem katı sağlamak hem de Avrupa'da ve dünyada Türkiye'yi tanıtmak ile ilgili çok önemli organizasyonların son gününe geldik. Başarılı bir seri geçti. Dün de Uluslararası 1.2 yarışı ve Bisiklet Federasyonumuzla birlikte organize ettiği bir yarış. Çinli ve Japon sporcu kürsüyü paylaştı. Bu gerçekten tanıtım ve bisiklet turizmi anlamında da şehrimize ve ülkemize çok büyük katkılar sağladı. Gelecek için iyi temeller attık. Çin takımı, Japon takımı buraya gelip kış turizminde hem kamp hem antrenman yapması bisiklet turizmi adına çok önemli bir iş yapıldığı ortaya çıktı. Burada hem halka tanıtım hem bisiklet sporunun tabana yayılmasıyla ilgili Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın sporu tabana yaymayla ilgili projesine çok önemli katkılar sağladı. Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Turizm Bakanımız bisiklet turizmiyle ilgili çok önemli katkılar sağlıyor. Turizm Geliştirme Ajansı çok büyük katkılar sağlıyor. Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a da bisiklet ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Yeni Yüzyıl vizyonuyla birlikte bisiklet ailesi bu vizyona ayak uyduruyor"

Türkiye'de herkesin bisiklete bindiği bisiklet ülkesi konumuna doğru gittiğine dikkat çeken Başkan Müftüoğlu, şunları söyledi:

"Bu organizasyonların hepsini yaparken bisiklet Türkiye'de farklı bir boyuta geldi. Artık herkesin bisiklete bindiği bir bisiklet ülkesi konumuna gidiyoruz. Yeni Yüzyıl vizyonuyla birlikte bisiklet ailesi bu vizyona ayak uyduruyor. Bunların yapılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ana damarı olarak her tarafa kan verdiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek az. Geçen yıl hem Cumhuriyetimizin hem federasyonumuzun 100. Yılını kutladık. Yüzüncü yıl turu Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapıldı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Konya'da yapılan Veledrom yarışının da ülkemizi gelecekte dünya ve Avrupa'da madalya almayla çok farklı bir vizyon ortaya koydular. Bisiklet ailesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hem devlet hem sivil toplum kuruluşları olarak artık bisiklet turizminde farklı bir boyuta gitmeyle ilgili bu organizasyonlarda en büyük desteği veren, koordine eden Bisiklet Turizm Derneğine ve Başkanı Kamil Beye teşekkür etmek istiyoruz."

"Güzel bir antrenman oldu, takım olarak bugünü ikinci bitirdik"

Alanya Kalesi Kriteryum Yarışı Erkek Elit Kategoride ikinci elde eden Beykoz Belediyespor takımından Batuhan Özgür, "Alanya'da düzenlenen bu yarış sezonun son yarışıydı. Takım olarak gerçekten iyi hazırlık dönemi geçirdik. Alanya'da yaklaşık iki aydır kamp yaptık. Bunun sonucunu yavaş yavaş almaya başladık. Bundan sonraki yarışımız Tayvan'da, hedefimiz o yarış. Onun için güzel bir antrenman oldu ve takım olarak bugünü ikinci bitirdik" dedi.