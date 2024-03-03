Uluslararası Alanya Kalesi Kriteryum Yarışları Tamamlandı

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Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Bisiklet Turizmi Derneğince organize edilen Uluslararası Alanya Kalesi Kriteryum Yarışları, Alanya ilçesinde yapıldı.

Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen yarışlara 13 ülkeden yaklaşık 150 sporu katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından başlatılan yarışlarda sporcular, gençler ile büyük kadınlar kategorilerinde 29, büyük erkeklerde ise 43,5 kilometrede sporcular pedal çevirdi.

Büyük erkeklerde Team Storck takımından Max Markl birinci, Beykoz Belediyespor'dan Batuhan Özgür ikinci, Ankuva takımından Savva Novikov üçüncü oldu. Büyük kadınlarda ise Özbekistan Milli Takımı'ndan Ekaterina Knebeleva birinciliği, Cezayir Milli Takımı'ndan Nesrine Houili ikinciliği ve yine Özbekistan Milli Takımı'ndan Evgeniya Golotina üçüncülüğü elde etti.

Genç erkeklerde CNC takımından Emre Kaplan birinci olurken Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Göktürk Yüzerler ikinci, Muhammet Ufuk Gökdemir de üçüncü sırada yer aldı.

Genç kadınlarda da yarışı Türkiye Milli Takımı'ndan Yaren Yaman birinci, Gizem Nur Tamer ikinci, Esma Duman üçüncü tamamladı. Yarışlar sonrası düzenlenen törende başarılı sporculara madalyaları verildi.

"Bisiklet kullanımı giderek yaygınlaşıyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere bisiklet turizmine katkı sağlamak ve dünyada Türkiye'yi tanıtmak için çok önemli yarış organizasyonları yaptıklarını söyledi.

Müftüoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bisiklet sporunun ülkede tabana yayılması için önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Türkiye'nin artık herkesin bisiklete bindiği bir ülke konumuna geldiğini aktaran Müftüoğlu, "Yeni yüzyıl vizyonuyla birlikte, bisiklet ailesi de bu vizyona ayak uyduruyor. Burada Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ana damar olarak her tarafa kan verdiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek az." diye konuştu.