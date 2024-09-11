Edirne Judo Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Edirne Judo Turnuvası Sona Erdi

Edirne Judo Turnuvası Sona Erdi

Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Uluslararası Edirne Judo Turnuvası sona erdi. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

11.09.2024 15:48
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Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya'dan 650 sporcu mücadele etti.

Turnuvada dereceye giren sporculara, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Judo İl Temsilcisi Doç. Dr. Şengül Demiral ve antrenörler tarafından madalyaları verildi.

Şengül Demiral, kentte uluslararası müsabakalar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Sertaç Kıvrak da turnuvanın güzel geçtiğini belirterek, "Edirneli sporcular yurt içi ve yurt dışından sporcularla tanıştı. Turnuva güzel geçti. Edirne'yi judonun merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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