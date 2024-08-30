Ümit Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Ümit Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları aday kadrosu belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları için aday kadroyu açıkladı. Maçlar 6 Eylül ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

30.08.2024 19:16
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yapacağı İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti, 10 Eylül Salı günü Serravalle'de San Marino ile karşılaşacak.

Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 1 Eylül Pazar günü saat 22.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.

Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Ravil Tagir (Al-Jazira), Emir Ortakaya (KVC Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Taha Altıkardeş (Göztepe), Arif Kocaman (Bellona Kaysersispor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Trabzonspor), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Metehan Altunbaş (Adanaspor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Getafe).

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları aday kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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