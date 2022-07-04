Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de dünya evine girdi! İşte yabancı gelinin olay hareketi - Son Dakika
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Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de dünya evine girdi! İşte yabancı gelinin olay hareketi

04.07.2022 10:06

Manchester City'de iyi bir sezon geçiren İlkay Gündoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kır düğünüyle evlendi. Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan'ın düğününe yoğun bir ilgi gösterildi. Çiftin görüntüsünü almak isteyen misafirler izdihama neden olurken, gelin Sara ise çiçekler ile yüzünü kapatarak fotoğrafının çekilmemesini engelledi.

Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde eşi Sara Arfaoui ile kır düğünü yaptı. Bodrum'da bir haftadır tatil yapan çift düğün günü baba ocağı olan Dursunbey ilçesine geldi.

DÜĞÜNE BÜYÜK İLGİ

Öğleden itibaren konuklar düğün alanını doldururken, düğün Dursunbey geleneklerine göre yapıldı. Düğüne Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Milletvekili Yavuz Subaşı, çiftin akrabaları yer aldı.

Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı! Yabancı gelinin tavrı olay oldu
Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı! Yabancı gelinin tavrı olay oldu
Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı! Yabancı gelin yoğun ilgiden rahatsız oldu
Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı! Yabancı gelin yoğun ilgiden rahatsız oldu

GELİN YÜZÜNÜ ÇİÇEK İLE KAPATTI

Kır düğününe akşam 21 gibi katılan İlkay ve Sara çiftine ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde yüzlerce kişi cep telefonu ile gelin ev damadı görüntülemek isteyince kısa süreli izdiham oluştu. Pistte ilk dansı yapan genç çift daha sonra gelin masasına oturdu. İlgiden bunalan gelin Sara ise çiçeği ile yüzünü kapattı.

Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı! Yabancı gelinin tavrı olay oldu
Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı! Yabancı gelin yoğun ilgiden rahatsız oldu
Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı! Yabancı gelin yoğun ilgiden rahatsız oldu
Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı! Yabancı gelinin tavrı olay oldu
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İlkay Gündoğan, Balıkesir, Bodrum, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de dünya evine girdi! İşte yabancı gelinin olay hareketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'de dünya evine girdi! İşte yabancı gelinin olay hareketi - Son Dakika
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