Uşakspor Başkanı Çoruhlu, 10 milyon lirayı aşan SGK cezasında eski yönetimi sorumlu gördü

(UŞAK) - Uşakspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çoruhlu, kulübün SGK borçları ve haciz işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Kulübü 17 milyon 825 bin lira borcu ödeme şartıyla devraldıklarını belirten Çoruhlu, geçmiş dönem borçları için bugüne kadar 33 milyon 450 bin lira ödediklerini belirtti.

Çoruhlu, yaptığı açıklamada, son günlerde "mevcut yönetimin üstlendiği borçları ödemediği yönünde bir algı oluşturduğunu" ifade etti. Yönetim devri sırasında bildirilen yükümlülüklerin yerine getirildiğini söyleyen Çoruhlu, sonradan ortaya çıkan borçların ise geçmiş dönem uygulamalarından kaynaklandığını savundu.

Devir sürecinde kendilerine sunulan borç listesinin hukukçular tarafından incelendiğini belirten Çoruhlu, listedeki 17 milyon 825 bin lira tutarındaki borcu ödeme şartıyla kulübü devraldıklarını ifade etti.

Geçmiş dönem borçları kapsamında bugüne kadar toplam 33 milyon 450 bin lira ödeme yaptıklarını açıklayan Çoruhlu, başlangıçta bildirilen tutarın yaklaşık 16 milyon lira üzerine çıktıklarını kaydetti.

Önceki yönetim döneminde imzalanan yaklaşık 11 futbolcu sözleşmesinden kaynaklanan asgari ödeme yükümlülüğünün de 13 milyon 150 bin lira olduğunu belirten Çoruhlu, "Bu sözleşmeleri ve sonradan ortaya çıkan diğer borçlarla birlikte toplam 55–60 milyon para ödemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

SGK CEZALARI İÇİN ÖNCEKİ YÖNETİMİ SORUMLU TUTTU

Çoruhlu, devir sırasında kendilerine bildirilen SGK borcunun 355 bin lira olduğunu ve bu tutarın ödendiğini, bugün gündeme gelen yüksek tutarlı SGK yükümlülüklerinin ise devir sırasında sunulan listede bulunmadığını savundu.

Profesyonel futbolcuların iki sezon boyunca Uşakspor yerine Uşak Belediyesi üzerinden sigortalı gösterildiğinin SGK incelemelerinde tespit edildiğini ileri süren Çoruhlu, bu nedenle kulübe 10 milyon liranın üzerinde ceza uygulandığını açıkladı. Çoruhlu, cezaya neden olan işlemlerin sorumluluğunun eski belediye başkanı ve önceki kulüp yönetimine ait olduğunu savundu.

Geçmiş yönetim döneminde futbolcuların ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin SGK bildirimlerinin yapılmadığını da öne süren Çoruhlu, bu nedenle yaklaşık 4 milyon 750 bin lira tutarında ek idari yaptırım beklendiğini kaydetti.

SGK alacakları nedeniyle kulübün Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki alacaklarına haciz ve bloke uygulandığını belirten Çoruhlu, bu işlemlerin kulübün faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdığını ifade etti. Çoruhlu, "Kulübümüzün devralınması sırasında tarafımıza bildirilmeyen bu yükümlülüklerin, bugün mevcut yönetimimizin borçlarını ödemediği şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

BİLDİRİLMEYEN BORÇLAR İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Devir sırasında beyan edilmeyen yükümlülüklerin hukuki sorumluluğunun belirlenmesi için avukatlara talimat verildiğini açıklayan Çoruhlu, sözleşme dışında kalan ve kendilerine önceden bildirilmeyen borçlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Amaçlarının polemik oluşturmak olmadığını belirten Çoruhlu, geçmişten gelen mali yükümlülüklerin sorumlularının hukuki çerçevede belirlenmesini istediklerini ifade etti. Çoruhlu, kulübün haklarını korumaya ve mali süreçler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.