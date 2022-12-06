Ünlü spikerden yıllar sonra gelen itiraf: Kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek gönderiyorduk - Son Dakika
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Ünlü spikerden yıllar sonra gelen itiraf: Kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek gönderiyorduk

06.12.2022 17:30

Uzun yıllar Süper Lig maçlarını anlatan ünlü spiker Melih Şendil, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Şendil, kameraları Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu'nu çekmesi için özel olarak görevlendirdiklerini itiraf etti.

Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu arasında derbilerde yaşanan olaylar uzun yıllardır hala gündemde. Demirel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Sabri Sarıoğlu'ya karşı olumsuz bir his beslemdiğini açıklamıştı.

Yıllar sonra gelen itiraf! Yayıncı kuruluş, kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek göndermiş

GIRTLAK GIRTLAĞA KAVGA

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu, gırtlak gırtlağa gelmişti. A Milli Takım'da arkadaş olan ikilinin arası bu olaydan sonra bozulmuştu.

Yıllar sonra gelen itiraf! Yayıncı kuruluş, kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek göndermiş

"KAMERALARI GÖREVLENDİRDİK"

Radyo Gol'e konuşan eski Lig TV spikeri Melih Şendil, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Şendil, "Biz zamanında bir kamerayı Volkan Demirel'e, diğer kamerayı ise Sabri Sarıoğlu'nu çekmesi noktasında görevlendirirdik. Derbilerde gerginlikler genelde bu isimler önderliğinde oluyordu" açıklamasını yaptı.

Yıllar sonra gelen itiraf! Yayıncı kuruluş, kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek göndermiş

"TIRNAKLARINI UZATMIŞ"

Volkan Demirel, 2013'te oynanan derbiden sonra "Sabri tırnaklarını uzatmış herhalde. Oyuna provoke etmek için girdi" diye konuşmuştu.

Yıllar sonra gelen itiraf! Yayıncı kuruluş, kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek göndermiş

"HİÇBİR ZAMAN AFFETMEDİM"

Sabri Sarıoğlu Göztepe'de oynadığı dönemde Volkan'ın elini sıkmamış ve maçın ardından, "Yapılan saygısızlıktan dolayı kendisini hiçbir zaman affetmedim. O yüzden elini sıkmak istemedim" demişti.

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Volkan Demirel, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü spikerden yıllar sonra gelen itiraf: Kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek gönderiyorduk - Son Dakika


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