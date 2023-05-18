Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in rekoru egale edildi! - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in rekoru egale edildi!

18.05.2023 22:58

Trabzonspor maçında da gol atan Enner Valencia, bu sezon Süper Lig'de 28. golünü atarken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın rekorunu da egale etti.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon Süper Lig'de 28. golünü atarken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın rekorunu da egale etti.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı. Mücadeleye 11'de başlayan Enner Valencia, takımının üçüncü golünü kaydetti. Son haftalardaki suskunluğunu bozan Valencia, 71. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşarak yaptığı vuruşta uzak köşeden topu filelere gönderdi.

28'İNCİ GOLÜNÜ KAYDETTİ

Süper Lig'de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Trabzonspor ağlarına attığı golle, gol sayısını 28'e yükseltti. Mücadeleye 11'de başlayan Enner Valencia, 72. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı.

ALEX'İN REKORUNU EGALE ETTİ

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golü egale eden Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekoruna ortak oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 28 lig maçında 28 gole ulaşan Valencia'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in rekoru egale edildi! - Son Dakika


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