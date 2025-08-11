Van Persie: Fenerbahçe'ye Saygı Duyuyoruz - Son Dakika
Van Persie: Fenerbahçe'ye Saygı Duyuyoruz

11.08.2025 21:19
Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

FEYENOORD Teknik Direktörü Robin van Persie, "Burada olmak çok güzel. İstanbul'da ve burada evimde hissediyorum. 2015 yılında ilk kez bu sandalyede oturuyordum. Tanıdık yüzleri görmek güzel. Çalışanların bile bazıları aynı. Bu güzel hissettiriyor. Skor oyunumuzu değiştirmeyecek. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız" dedi.

Hollanda ekibi Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde stadyumda düzenlenen basın toplantısında Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie ve oyunculardan Sem Steijn açıklamalarda bulundu. İlk maçtaki skorun oyunlarını değiştirmeyeceğini belirten Robin van Persie, "Burada olmak çok güzel. İstanbul'da ve burada evimde hissediyorum. 2015 yılında ilk kez bu sandalyede oturuyordum. Tanıdık yüzleri görmek güzel. Çalışanların bile bazıları aynı. Bu güzel hissettiriyor. Skor oyunumuzu değiştirmeyecek. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı.

'ONLARA SAYGI DUYUYORUM AMA BURADA TURU GEÇMEK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe'ye saygı duyduğunu ancak Feyenoord'da çalıştığı için gol ve turu geçmeleri durumunda sevineceğini belirten Persie, "Evet sevineceğim çünkü Feyenoord'da çalışıyorum. Buradaki hedefimiz üst tura çıkmak. Bu Fenerbahçe'ye saygı duymamla alakası yok. Onlara saygı duyuyorum ama burada turu geçmek istiyoruz. Sevineceğim ama bu kulübe saygı duyuyorum" sözlerini sarf etti.

'BENİM OYUNCULARIM BU ATMOSFERE ALIŞIKLAR'

Yarın stadyumda olacak atmosfere alışık olduklarına değinen 42 yaşındaki teknik adam, "Evet konuştum ama açıkçası çok dikkate almadım. Benim oyuncularım bu atmosfere alışıklar. Biz de de Kuip'te oynuyoruz. Orası da çok gürültülü bir stadyum" sözlerini kullandı.

'BENİM OYNADIĞIM DÖNEM TAMAMEN FARKLIYDI'

Kendisinin Fenerbahçe'de oynadığı dönemdeki hakem performanslarının sorulması üzerine Robin van Persie, "Kendi oynadığım döneme göre ben öyle hissetmedim. Son yıllarda olan hikayeyi biliyorum. Benim oynadığım dönem tamamen farklıydı. Hakemler kendi stiline göre düdük çalıyorlar. Türkiye de bu ülkelerden birisi. Böyle eleştiriler olabiliyor. Takımlar kendi aralarında daha iyi bir kimya oluşturmaları ve çalışmaları gerekiyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Biz de bazen Hollanda'da bu tarz tartışmaların içinde kalıyoruz. Ama herkes kendi içerisinde en iyisini yaparak bu kimyayı oluşturmayı istiyor" cevabını verdi.

'YÜZDE 50-50 OLARAK GÖRÜYORUM'

Tur şansı hakkında konuşan Robin van Persie, "Yüzde 50-50 olarak görüyorum. Evet 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak. Herkes hayalini yaşıyor. Tüm destekler Fenerbahçe tarafında olacak. Küçükken böyle farklı atmosferlerde, dolu statlarda oynamak benim de hayalimdi. Oyuncularım yarınki maça hazır ve kendi hayallerini yaşıyorlar diyebilirim" dedi.

'İYİ FUTBOLCUYSANIZ YAŞIN ÖNEMİ YOK'

Futboldaki yaşın önemi olmadığını aktaran 42 yaşındaki teknik direktör, "Futbolda yaş değil kalite önemli. İyi futbolcuysanız yaşın önemi yok. Biz potansiyeli olan oyuncuları yetiştiriyoruz, bazen buluyoruz, bazen yetiştiriyoruz. Takımda genç ve yaşlı oyuncular var. 24 yaş ortalamamız var. Bu benim için iyi bir şey. Son 15 dakikalarda gol atmamız bizim fit bir takım olduğumuzu gösteriyor. Yarın da bunu sergilemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak 6 günde 3 maç oynadıklarından bahseden Persie, "İki takım da bu dönemlerde daha iyi olmaya çalışıyor. Bizim için bir challenge bu. 6 günde 3 maç oynadık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

SEM STEIJN: TAKIM ARKADAŞLARIMA BURADA ÇOK İYİ BİR ATMOSFER OLDUĞUNDAN BAHSETTİM

2 sene önce Twente formasıyla Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olduklarının hatırlatılmasının ardından o maçtaki tecrübelerini takım arkadaşlarıyla paylaştığını söyleyen Sem Steijn, "Konuştum tabii ki. Burada çok iyi bir atmosfer olduğundan bahsettim. Kendi oyunumuzu oynamamamız ve bu atmosferden çıkmamız gerektiğini söyledim" dedi.

Her zaman duran top çalıştığını aktaran Steijn, "İdmanlardan sonra genel olarak duran toplara çalışıyorum. Sadece bu maç özelinde değil tüm maçlar için çalışıyorum" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA

