Vanlı Atlet Mahsun Değer, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Vanlı Atlet Mahsun Değer, dünya şampiyonu oldu

10.08.2023 16:45

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2023 faaliyet programında yer alan 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda Vanlı atlet Mahsun Değer, 21 kilometre yarı maraton yarışmasında dünya şampiyonu oldu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, milli sporcuyu altın ile ödüllendirerek başarılarını kutladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve Çin'in Chengdu şehrinde yapılan 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları Atletizm Milli Takımında ülkemizi temsil eden Vanlı atlet Mahsun Değer 21 bin metre yarı maraton kategorisindeki tüm rakiplerini geride bırakarak, Dünya şampiyonu oldu.

ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları milli takım kadrosunda yer alan Vanlı atlet Mahsun Değer'i, Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen ve Atletizm İl Temsilcisi Enver Acar'ı makamında ağırlayan ve milli sporcuyu altın ile ödüllendiren Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, ay yıldızlı forma ile ülkemiz adına kazandıkları başarının kendileri için oldukça önemli olduğunu ve Vanlı atletizmcinin en yakın rakibine bile fark attıklarını vurguladı.

Vanlı atlet Mahsun Değer dünya şampiyonu oldu

"TÜM SPORCULARI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Alınan başarı hakkında konşan Özsoy, "Vanlı sporcumuzun da yer aldığı, Türkiye Atletizm Takımımızın ay yıldızlı forma ile kazanmış olduğu dünya şampiyonluğu derecesi bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Şampiyonanın genelinde çok iyi bir performans sergileyen takımımızla birlikte sporcumuz da elinden geleni yaparak ülkemize takım halinde dünya şampiyonluğu derecesi ile dönmeyi başardılar. Ülkemiz adına kazandıkları başarılarından dolayı tüm sporcu ve antrenörlerimizi yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki yarışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vanlı atlet Mahsun Değer dünya şampiyonu oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Atletizm, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanlı Atlet Mahsun Değer, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler dizinden ameliyat olacak
17:01 CZN Burak zor günler geçiriyor! Babası tarafından dolandırıldığı iddiaları sonrası iğne ipliğe döndü
16:56 Real Madrid'de deprem! Arda Güler, dizinden ameliyat olacak
16:51 Babası tarafından dolandırdığını iddiasıyla zor günler geçiren CZN Burak iğne ipliğe döndü
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilini böyle fırçaladı: Tuba ne seyrediyorsun, butona bas
16:51 Hastanede silahlı kavga! 3 kişi yaralandı, panik anları anbean kamerada
16:48 Hastanedeki silahlı kavgada kan aktı! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada
16:44 Kur korumalı mevduattan yeni rekor! Vatandaşın 1 haftada yatırdığı para dudak uçuklattı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilini böyle fırçaladı: Tuba ne seyrediyorsun, butona bas
16:39 Kur korumalı mevduattan yeni rekor! Vatandaşın 1 haftada yatırdığı para dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2023 17:41:14. #1.11#
SON DAKİKA: Vanlı Atlet Mahsun Değer, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement