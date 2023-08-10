Vanlı Atlet Mahsun Değer, dünya şampiyonu oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve Çin'in Chengdu şehrinde yapılan 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları Atletizm Milli Takımında ülkemizi temsil eden Vanlı atlet Mahsun Değer 21 bin metre yarı maraton kategorisindeki tüm rakiplerini geride bırakarak, Dünya şampiyonu oldu.

ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları milli takım kadrosunda yer alan Vanlı atlet Mahsun Değer'i, Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen ve Atletizm İl Temsilcisi Enver Acar'ı makamında ağırlayan ve milli sporcuyu altın ile ödüllendiren Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, ay yıldızlı forma ile ülkemiz adına kazandıkları başarının kendileri için oldukça önemli olduğunu ve Vanlı atletizmcinin en yakın rakibine bile fark attıklarını vurguladı.

"TÜM SPORCULARI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Alınan başarı hakkında konşan Özsoy, "Vanlı sporcumuzun da yer aldığı, Türkiye Atletizm Takımımızın ay yıldızlı forma ile kazanmış olduğu dünya şampiyonluğu derecesi bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Şampiyonanın genelinde çok iyi bir performans sergileyen takımımızla birlikte sporcumuz da elinden geleni yaparak ülkemize takım halinde dünya şampiyonluğu derecesi ile dönmeyi başardılar. Ülkemiz adına kazandıkları başarılarından dolayı tüm sporcu ve antrenörlerimizi yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki yarışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.