Vanspor FK TFF 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Vanspor FK TFF 1. Lig'e Yükseldi

01.06.2025 23:20
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Vanspor FK, TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u penaltılarla 5-4 mağlup etti.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Bilal Gölen

VANSPOR FK: Abdulsamed Damlu, Sabahattin Destici (Dk. 84 Medeni Bingöl), Burak Kavlak, Muhammet Çavuşoğlu (Dk. 96 Onur Özcan), Emre Adıgüzel, Mert Örnek (Dk. 72 Batuhan Kör), Özkan Yiğiter (Dk. 84 Hasan Bilal), Eyüp Akcan (Dk. 96 Serkan Odabaşoğlu), Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Okan Eken (Dk. 85 Erdem Seçkin)

BATMAN PETROLSPOR: Yusuf Balcıoğlu, Semih Karadeniz, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Samet Karakoç, Emir Alagöz, Hüseyin Seyhan (Dk. 45 Bünyamin Yürür), İlyas Yavuz (Dk. 112 Tunahan Çiçek), İmeri (Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu), Mert Çapar (Dk. 105 Cengizhan Akgün), İlker Karataş (Dk. 84 Melih İnan)

SARI KARTLAR: Dk. 24 Özkan Yiğiter (Vanspor FK), Mert Çapar (Batman Petrolspor)

TFF 2'nci Lig play-off karşılaşmasında Vanspor FK ile Batman Petrolspor Kayseri'de karşılaştı. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada seri penaltı atışlarında Batman Petrolspor'a 5-4 üstünlük kuran Vanspor FK, TFF 1'inci Lig'e yükselen son takım oldu. Müsabakayı Batmanlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş birlikte takip etti.

18'inci dakikada Vansporlu Bekir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa Burak'ın kafa vuruşunda kaleci Yusuf meşin yuvarlağı çelerek, kalesini gole kapadı.

40'ıncı dakikada gelişen Vanspor FK atağında Harun'un sol kanattan yaptığı orada ceza sahası içinde topu kontrol eden Mert'in şutunda kaleci Yusuf, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

40'ıncı dakikada gelişen Vanspor FK atağında Emre Batuhan Adıgüzel taca çıkan topu kayarak oyun alanında tuttu. Ardından da sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu beyaz nokta üzerinde kontrol eden Mert Örnek'in şutunda kaleci Yusuf meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

61'inci dakikada Vanspor FK ceza sahası içinde topu kontrol eden İlker Karakaş, rakibinden şık bir çalımla sıyrıldı. Ardından da Omar İmeri'yi topla buluşturdu. Ceza sahası içinde İmeri'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda top oyun alanının dışına çıktı.

79'uncu dakikada sol kanattan gelişen Batman Petrolspor atağında Bünyamin'in yaptığı ortaya yükselen Mert Çapar'ın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı kafa vuruşu Vanspor FK file bekçisi Abdulsamed'de kaldı.

Karşılaşmanın normal süresinde gol sesi çıkmazken, maç uzatmaya gitti.

101'inci dakikada gelişen Batman Petrolspor kontratağında sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen topta beyaz nokta üzerinde Melih İnan topu göğsüyle kontrol etti. Melih'in yere düşerken vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşma da uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonucu Batman Petrolspor'a 5-4'lük üstünlük kuran Vanspor FK, TFF 1'inci Lig'e yükselen son takım oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Vanspor FK TFF 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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