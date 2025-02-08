Yöneticiler sahaya daldı: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor - Son Dakika
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Spor

Yöneticiler sahaya daldı: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

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Konyaspor'un Kayserispor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmaya yeşil-beyazlıların 86. dakika skoru 3-3'e getiren golünün VAR'da yaklaşık 5 dakika incelenmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi damga vurdu. Konyaspor cephesi, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Çağdaş Altay'a sert tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı yöneticiler, tabletle sahaya girerek pozisyonu Altay'a gösterdi.

08.02.2025 18:31  Güncelleme: 18:41
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek 6 maç sonra kazandı ve 2025 yılındaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmaya konuk takımın iptal edilen golü damga vurdu.

VAR'DA 5 DAKİKA İNCELENDİ: OFSAYT

Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta'nın golüyle durumu 3-3'e getirdi ancak VAR'da yapılan yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca Konyaspor forması giyen Emmanuel Boateng, maçın 90+1. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İşte o pozisyon;

VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes iptal edilen bu golü konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

YÖNETİCİLER TABLETLE SAHAYA GİRDİ

Bu karar tartışmalara neden olurken, Konyasporlu yöneticiler maç sonu sahaya girdi. Konyaspor İdari Menajeri Hüseyin Bilgin, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Çağdaş Altay'ın yanına giderek tabletle ofsayt nedeniyle sayılmayan golü gösterdi. Futbolseverler arasında çok konuşulanlar arasına giren pozisyon, VAR ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Yöneticiler sahaya daldı: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı maç paylaşımında hakem Altay'a tepki gösterdi. Çağdaş Altay'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma "Maçı bitirdi notu düşüldü.

İşte o paylaşım;

VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes iptal edilen bu golü konuşuyor
Yöneticiler sahaya daldı: Herkes Süper Lig\'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Konyaspor, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yöneticiler sahaya daldı: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emin Erol:
    kayseri de konya da inşallah küme düşersiniz başkanlarınız fenerbahçe düşmanı ali koç boşuna mücadele etmiyor anlayın işte her fenerbahçe maçından sonra konuşurdunuz ikinizde beter olun akp liler 16 95 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Okan Buruk boşuna demedi yabancı hakemlerin de kalitelisinin gelmesi lazım diye. Geçen seneki yabancı hakemler; FIFA kokartı olan, yani avrupa maçlarını yönetebilme lisansı verilmiş ve ülkelerinin en üst liginde maç yöneten hakemlerdi. Bu seneki yabancı hakemler; FIFA kokartı olmadığı gibi, ülkelerinin sadece alt liglerinde maç yöneten hakemler. 88 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MEHMET BÜYÜK EKŞİSİ MUMLA ARATIYOR, ADI VAR KENDI YOK OLAN BASKAN 21 27 Yanıtla
  • Çelikk:
    Büyük Haksızlık 26 11 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    YAPI var YAPI.. Kayserispor da sarı-kırmızı yaaaa.. o bakımdan 5 10 Yanıtla
  • Mehmet yılmaz:
    fener 2-0 geride sırf yensin diye ellerinden geleni yaptılar. alikoç karakterli olsaydı takımı çekerdi ligten ve tertemiz bi lig olurdu. 4 7 Yanıtla
  • Erdoğan null:
    hayatım da gördüğüm en mantıksız uygulama ofsayt 4 2 Yanıtla
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