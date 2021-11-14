Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gür
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Hacı Şahin, Ahmet Can Büyükgöz, Eren Kanlı, Rıfat Kantarcıoğlu)
Bingöl Solhanspor: Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Grozdanov (Fatih Yörümez, Burak Hazırol, Dautefendic)
Setler: 29-27, 25-19, 25-17
Süre: 93 dakika (39, 25, 29)
AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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