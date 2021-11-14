Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! O anları Twitter'dan paylaştı

İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı

Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! Bir kişi hayatını kaybetti