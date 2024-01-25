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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesi başlıyor - Son Dakika
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesi başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta maçları yarın başlayacak. Maç programına göre, yarın Cizre Belediyespor-Arkas Spor, Cumartesi günü Halkbank-TÜRŞAD, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara-Bigadiç Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları oynanacak. Pazar günü ise Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart maçı gerçekleşecek.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi\'nin 17. hafta mücadelesi başlıyor
25.01.2024 - 10:45,
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17'nci hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor- Arkas Spor (Şırnak Cizre)

27 Ocak Cumartesi:

14.00 Halkbank-TÜRŞAD (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Antakya Merkez Spor Salonu)

14.00 Fenerbahçe Parolapara-Bigadiç Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Spor Toto-Develi Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

28 Ocak Pazar:

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart (Ordu Ünye)

Kaynak: AA
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