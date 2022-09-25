AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

25.09.2022 18:36
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupada Ankara, İstanbul ve İzmir'de oynanan grup müsabakalarını ilk 2'de tamamlayan 6 ekip, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, B Grubu'nda TÜRŞAD ile Arkas Spor ve C Grubu'nda ise Galatasaray HDI Sigorta ile Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ çeyrek final bileti aldı.

Geçen sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'ni ilk 2'de bitiren Ziraat Bankkart ile Halkbank ise kupaya çeyrek finalden itibaren dahil olacak.

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Kaynak: AA

voleybol, Sigorta, Ankara, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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