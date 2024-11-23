Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
İstanbul Gençlik Spor: Hasan Sıkar, Berkan Bozan, Enaboifo, Furkan Aydın, Gunter, Mert Güneş (Muhammed Aray, Sharifi, Orçun Ergün, Halil İbrahim Kurt)
Halkbank: Sercan Bıdak, Sotola, Lugumdzija, Mert Matic, Ma'a, Kooy ( Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğulcan Yatgın, Yiğit Aslan, Berk Dilmenler, Tuna Uzunkol)
Setler: 18-25, 17-25, 24-26
Süre: 78 dakika (25, 26, 27)
Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi - Son Dakika
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