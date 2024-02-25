Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 22. haftasında 5 maç oynandı - Son Dakika
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 22. haftasında 5 maç oynandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 22. haftasında 5 maç oynandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında oynanan 5 maçta alınan sonuçlar şu şekildedir: Galatasaray Daikin-Kuzeyboru: 2-3, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2, Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3, Beşiktaş Ayos-Karayolları: 3-0. Ligin 22. haftası yarın Ankara'da oynanacak PTT-Çukurova Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

25.02.2024 21:05  Güncelleme: 21:09
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasına 5 maçla devam edildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray Daikin-Kuzeyboru: 2-3

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Nilüfer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Sarıyer Belediyespor- Fenerbahçe Opet: 0-3

Beşiktaş Ayos-Karayolları: 3-0

Ligin 22. haftası yarın Ankara'da oynanacak PTT- Çukurova Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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