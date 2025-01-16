Voleybolda 17. Hafta Maç Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Voleybolda 17. Hafta Maç Programı

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 17. hafta maçları programı açıklandı.

16.01.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Rams Global Cizre Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

15.00 Altekma-TÜRŞAD (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta- İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

20 Ocak Pazartesi:

14.30 Spor Toto- Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Ziraat Bankkart- Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Develi Belediyespor- Arkas Spor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Vodafone Sultanlar Ligi

18 Ocak Cumartesi:

13.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank Spor Sarayı)

19 Ocak Pazar:

13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop- Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit- Bahçelievler Belediyespor (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

15.00 Galatasaray Daikin- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker- Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

Kaynak: AA

Voleybol, İstanbul, Vodafone, Alanya, Yaşam, Spor, SMS, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda 17. Hafta Maç Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:11:49. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybolda 17. Hafta Maç Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.