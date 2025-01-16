Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Rams Global Cizre Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Cizre 100. Yıl)
15.00 Altekma-TÜRŞAD (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
19.30 Galatasaray HDI Sigorta- İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
20 Ocak Pazartesi:
14.30 Spor Toto- Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Ziraat Bankkart- Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Develi Belediyespor- Arkas Spor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Vodafone Sultanlar Ligi
18 Ocak Cumartesi:
13.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank Spor Sarayı)
19 Ocak Pazar:
13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)
13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop- Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)
14.00 Eczacıbaşı Dynavit- Bahçelievler Belediyespor (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
15.00 Galatasaray Daikin- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker- Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
Son Dakika › Spor › Voleybolda 17. Hafta Maç Programı - Son Dakika
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