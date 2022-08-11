Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları da 2 Ekim-11 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 18 Aralık 2022-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Voleybolda 1. Lig fikstürü çekildi - Son Dakika

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