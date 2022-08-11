Voleybolda 1. Lig fikstürü çekildi - Son Dakika
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Voleybolda 1. Lig fikstürü çekildi

11.08.2022 13:57
Voleybolda 1. Lig fikstürü çekildi

Voleybolda, kadınlar ve erkekler 1. lig 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.

Voleybolda, kadınlar ve erkekler 1. lig 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yaptı.

Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 22 Ekim-17 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 24 Aralık 2022-12 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları da 2 Ekim-11 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 18 Aralık 2022-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Liglerde ilk hafta maç programı şu şekilde:

Kadınlar 1. Lig A Grubu

22 Ekim Cumartesi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - VakıfBank

Edremit Belediyesi - Altınoluk Yeşilyurt

Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi - Muratpaşa Belediyesi

Karşıyaka - Çanakkale Belediyesi

AVR Atletik (Cİ Group Bornova) - Çiftlikköy Belediyesi

Göztepe - Sakarya Voleybol

Kadınlar 1. Lig B Grubu

22 Ekim Cumartesi:

Lima Spor - Bahçelievler Belediyesi

OSB Teknik Koleji - Beşiktaş

Merinos - Adam Voleybol

Karayolları - Mihalıççık

Günseven Şalgam Ereğli Belediyesi - Halk Voleybol

Tarsus Belediyesi - TED Ankara Kolejliler

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A Grubu

2 Ekim Pazar:

Tarım Kredi Gençlik - TED Ankara Kolejliler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Bigadiç Belediyesi - Saint Joseph

Ürgüp Spor - Milas Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor - Okyanus Koleji

Alanya Belediyesi - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi B Grubu

2 Ekim Pazar:

TVF Spor Lisesi - Anadolu Voleybol

Yenişehir Belediyesi - Akkuş Belediyesi

Solhan Spor - Hatay Erzin Yeşilkent

Gümüşsu Gümüşhanespor - Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler

Niksar Belediyesi - Çorum Belediyesi

Gaziantep Gençlik Spor - Develi Belediyesi

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda 1. Lig fikstürü çekildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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