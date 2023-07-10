Hatayspor, 5 ay sonra sahalarda! Volkan Demirel tek bir noktaya dikkat çekti - Son Dakika
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Hatayspor, 5 ay sonra sahalarda! Volkan Demirel tek bir noktaya dikkat çekti

10.07.2023 08:38

Atakaş Hatayspor, İngiltere Championship ekibi Hull City ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan teknik direktör Volkan Demirel, aylar sonra sahaya çıkmalarının anlamlı olduğunu belirtti ve depremzedelere umut vermek istediklerini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve tüm gelirleri depremzedeler için bağışlanan Hatayspor- Hull City maçının ardından bordo-beyazlıların teknik direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

"AYAKTA DİMDİK DURAN BİR HATAYSPOR VAR"

Bursa'da bu özel karşılaşmada kendilerini ağırlayan herkese teşekkür eden Demirel, "Bizim için burada sahada olmak anlamlıydı. Depremin ardından 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatayspor var. Futbol büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda yoktan var olan bir takım. Umuyorum ki depremzedeler için de bir umut olmuştur ve herkes kendi hanesini, iş yerini, ailesini yeniden ayağa kaldırır.

"TEK GAYEM HATAYLILARI MUTLU ETMEK"

Tek hedefimiz depremzede vatandaşlarımıza tekrar umut ve ışık vererek onları ayağa kaldırabilmek. Yeni sezonda hedefimiz ayakta kalmak. Şükürler olsun ayakta kaldık. Tek gayem Hataylıları mutlu etmek." dedi.

Hatayspor, 5 ay sonra sahalara geri döndü! Volkan Demirel tek bir noktaya dikkat çekti
Hatayspor, 5 ay sonra sahalara geri döndü! Volkan Demirel tek bir noktaya dikkat çekti
Hatayspor, 5 ay sonra sahalara geri döndü! Volkan Demirel tek bir noktaya dikkat çekti
Hatayspor, 5 ay sonra sahalara geri döndü! Volkan Demirel tek bir noktaya dikkat çekti
Hatayspor, 5 ay sonra sahalara geri döndü! Volkan Demirel tek bir noktaya dikkat çekti
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Hull City, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, 5 ay sonra sahalarda! Volkan Demirel tek bir noktaya dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor, 5 ay sonra sahalarda! Volkan Demirel tek bir noktaya dikkat çekti - Son Dakika
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