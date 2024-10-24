Xabi Alonso, Arda Güler\'in Real Madrid kariyerini zora sokacak

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Xabi Alonso, Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile namağlup şampiyon olarak tarih yazmış ve kulüp tarihinde bir ilke imza atmıştı. İspanyol teknik adamın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken adı da daha önce formasını giydiği Real Madrid'le ciddi şekilde anılmaya başlandı. Bunun yanı sıra Alonso'nun yanında getireceği öne sürülen isim, milli yıldızımız Arda Güler'i de zor durumda bırakacak.

WİRTZ'İ YANINDA GÖTÜRECEK

Fichajes'te yer alan habere göre; Bayer Leverkusen teknik direktörü, sezon sonunda ayrılması halinde Alman genç yıldız Florian Wirtz'i de yanına almak istiyor.

EN PAHALI TRANSFER OLABİLİR

Öte yandan Bayer Leverkusen'in Wirtz'i kolayca bırakmayacağı aktarılırken, bu transferden en az 100 milyon Euro kazanmak istedikleri öne sürüldü. Ancak tüm bunlara rağmen Florentino Perez başkanlığındaki Real Madrid, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birisi olabilecek Alman futbolcuya sıcak bakıyor. Eflatun-beyazlıların en pahalı transferi 2019-2020 Chelsea'den 120.8 milyon euroya kadroya katılan Eden Hazard.

Florian Wirtz

ARDA GÜLER GÖZDEN ÇIKARILDI MI?

Kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Real Madrid'e katılması beklenen Florian Wirtz'in Arda Güler gibi 10 numara ve kanatlarda görev yapabiliyor olması milli futbolcu için "Takımdan ayrılacak mı?", ve "Gözden çıkarıldı mı?" sorularını beraberinde getirdi. İspanyol basını, Arda'nın az süre almaktan dolayı mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılabileceğini sık sık dile getiriyor.

WİRTZ'İN SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonuna Bayer Leverkusen ile iyi bir başlangıç yapan Florian Wirtz, takımıyla 12 karşılaşmaya çıktı. Alman yıldız, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 130 milyon euro olan 21 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.