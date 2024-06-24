Yalovalı Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Yalovalı Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Büyük Başarı Elde Etti

Yalovalı Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonası\'nda Büyük Başarı Elde Etti

Edirne'nin ev sahipliğini yaptığı Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Yalovalı sporcular, Türkiye'yi başarıyla temsil ederek toplamda 35 madalya kazandı. Ali Osman Aydemir ve Mert Çiçek Avrupa şampiyonu olurken, Muhammed Fırat Mutanoğlu ikincilik, Halil İbrahim Kaymaz ise beşincilik elde etti. Yalovalı antrenör Abdurrahim Kaymaz, takımın başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

24.06.2024 14:50
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Edirne'nin ev sahipliğini yaptığı ilk kez düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Yalovalı sporcular büyük başarı elde etti.

Edirne Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki organizasyonda 221 sporcu, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele etti. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Moldova, Ukrayna, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ermenistan'dan sporcu ve antrenörlerin katıldığı dev organizasyon iki gün sürdü.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye toplamda 35 madalya kazanırken, Yalovalı sporculardan Ali Osman Aydemir Ümitler 90 kiloda ve Mert Çiçek gençler 81 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kategoride mücadele eden Muhammed Fırat Mutanoğlu ise ikinciliği kazandı. Halil İbrahim Kaymaz ise gençler 73 kiloda Avrupa beşinciliğini elde etti.

Milli takımda görev yapan Yalovalı antrenör Abdurrahim Kaymaz, "Ülkemizi ve ilimizi şampiyonada en iyi şekilde temsil ettik. 2 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa beşinciliği kazandık. Mutluyuz ve gururluyuz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dereceye giren sporculara madalyalarını takdim eden Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden yaptığı açıklamada, şampiyonanın rekor sporcu sayısıyla gerçekleştiğini belirtirken, şampiyonaya katılan sporculara ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yalovalı Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika

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