Yasin Öztekin\'den Derbi Yorumu

- Yasin Öztekin: "Derbilerde her oyuncu kendini göstermek ister"

İZMİR - Futbol hayatına Bucaspor 1928'de devam Yasin Öztekin, yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi değerlendirdi. Bu maçların heyecanlarının 1-2 hafta önceden başladığını ve derbilerde her oyuncunun kendisini göstermek isteyeceğini dile getirdi.

Bir dönem Galatasaray forması giyip şampiyonluklar yaşayan ve şu anda Bucaspor 1928'de futbol hayatına devam 37 yaşındaki Yasin Öztekin, Trednyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbiye dair İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Ortada ve bol gollü bir maç bekliyorum"

Herkesin söz konusu karşılaşmayı beklediğini vurgulayan Öztekin, "Zorlu karşılaşma Fenerbahçe'nin evinde oynanacak. Temennim güzel ve seyir zevki üst seviyede bir maç olması yönünde. Sadece sporun, futbolun konuşulduğu bir maç olmasını istiyorum. Tabii ki Fenerbahçe'nin sahasındaki maçlar Galatasaray için bu zamana kadar çok kolay olmadı. Ama bu sene Fenerbahçe, 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, Galatasaray da iyi başladı. O yüzden ortada ve bol gollü bir maç bekliyorum. Sonuçta ikisi de kazanmak isteyecek, Fenerbahçe kendi taraftarının önünde oynuyor. Yeni hocası var. Galatasaray'da tabii ki yeni transferleriyle fark oluşturmak isteyecek. İyi olanın kazanacağı bir maç olsun" dedi.

"Derbi heyecanı haftalar önce başlar"

Derbilerin yanı sıra Süper Lig'de de hiçbir maçın kolay olmadığına dikkat çeken Yasin Öztekin, "Derbinin heyecanı 2-3 gün önce başlamıyor. 1-2 hafta öncesinden başlıyor. O heyecanı hissediyorsun. Tabii ki güzel ve çıkıp oynamak isteyeceğiniz maçlar. Oraya gidip orada kendini göstermek istiyorsun. Şu anki futbolcular da öyle düşünüyordur. Özellikle yeni gelen yabancılar bir şeyler göstermek isteyecek, gol atmak isteyecek, kimin iyi olduğunu göstermek isteyecek. O yüzden güzel bir telaş oluyordu. Güzel bir heyecan oluyordu. Ama dediğim gibi futbol; böyle maçlarda, böyle taraftarların önünde çok daha güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

"Sadece futbol konuşulsun"

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili ise, "Okan hoca Türkiye'de futbolculuk kariyerinde büyük başarılar elde etmesinin yanı sıra teknik direktörlük görevinde de Galatasaray'da bayağı iyi şeyler yaptı, kupalar kazandı. Tabii ki Jose Mourinho'yu konuşmaya gerek yok. Dünyaca ünlü bir teknik direktör. Bence futbolu konuşmamız lazım sadece. Hocalar birbirine ufak tefek atışmalarda bulunabilir ama bunu çok fazla abartmamak lazım. Sadece futbola konsantre olup, sadece futbolun konuşulduğu bir maç olmasını istiyorum" diye konuştu.

"Oyuncular derbi öncesi tedirgin oluyor"

Derbi öncesinde oyuncuların mental durumundan da bahseden Öztekin, "Futbolcular böyle dünyanın sayılı derbilerinden bir tanesine çıkmadan önce doğal olarak biraz tedirgin oluyor. O yüzden tabii ki temkinli başlamak istiyor, hata yapmak istemiyor. Bazı derbilerde gol pozisyonları çok az oluyor. Ben bu derbiden bol gollü, gol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin şu ana kadar ligde 17 golü, Galatasaray'ın ise 13 golü bulunuyor" şeklinde konuşu.

"Altyapıya da yatırım yapmak lazım"

37 yaşındaki futbolcu, her iki takımın transferlerine değinerek, "Başarılı olabilmen için böyle futbolcuları getirmen lazım ki daha sonra Avrupa'da veya ligde başarılı olabilesin. Herkes harcasın, herkes transfer yapsın. Onda bir sorun yok ama bazen az harcayıp altyapılara yatırım yaparak gelecek için çok daha farklı, çok daha güzel şeyler olabilir. Onlar geldiğinde seyir zevki çok oluyor. Taraftarlar da mutlu oluyor, takımlar da güçleniyor. O yüzden tabii ki abartmamak süreciyle gayet güzel transferler" cümlelerine yer verdi.

" Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray için kayıp oldu"

Galatasaray'da oynamanın kendisi için büyük bir şans olduğunu hatırlatan Öztekin, "Ben 4 sene oynadım. İyi ve zor günlerim oldu. Ama o taraftarın önüne çıktığında gerçekten heyecanlanıyorsun. Elinden gelenin en iyisini yapmak istiyorsun. Şu anda en son milli takım maçına gitmiştim. Kerem Aktürkoğlu'yla görüşme şansım oldu. Bence Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin şu an en iyi kanat oyuncularından bir tanesiydi. Galatasaray'da çok iyi işler yaptı. Çok gole katkı sağladı. Medya ve taraftarlar tarafından çok fazla eleştiriye uğradı. Hiç gerek yok çünkü böyle oyunculara sahip çıkmak lazım. Nereden geldiğini unutmamak lazım. Neler başardığını unutmamak lazım. O yüzden bence Galatasaray için Kerem Aktürkoğlu kayıp oldu. Çünkü böyle oyunculara sahip çıkmak lazım. Milli takımda oynayan, milli takım için mücadele eden oyunculara daha fazla sahip çıkmak lazım" açıklamasını yaptı.

" Wesley Sneijder'le oynamak çok farklıydı"

Yasin Öztekin, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Wesley Sneijder ile beraber oynamanın çok farklı olduğunu söyleyenrek, "Kanat oyuncuları, on numara olmazsa çok fazla topla buluşamıyor. O bir dünya yıldızıydı. Oyun görüşü ve futbola olan yeteneği benim işimi çok daha fazla kolaylaştırıyordu. Mertens de tabii ki iyi bir oyuncu. O da yaşına rağmen çok katkı sağlıyor. Ama Sneijder tabii ki çok farklıydı. Her zaman diyorum kanat oyuncular için on numara veya sekiz numara oynayan oyuncular çok çok önemli. Onlar oynadığında kanatlar da oynuyor. O yüzden Mertens ve Barış Alper'in de çok iyi uyum sağladığını düşünüyorum. Bu hafta da derbide iyi şeyler yapacaklarını düşünüyorum" dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın performansını da değerlendiren Öztekin, "Çok beğendiğim bir futbolcu. Zaten bu hafta derbide ondan iyi şeyler bekliyorum. Özellikle topu alıp sürmesi, dripling yapması ve defans arkasına koşu yapması fark oluşturacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.