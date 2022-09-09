Süper Lig kulüpleri de bu dönemi oldukça hareketli geçirerek yeni sezon için kadrolarına takviyeler yaptı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 'yaz transfer' sezonu sona erdi - Son Dakika

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