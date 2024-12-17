Yeditepe ve Beykoz Üniversiteleri Dostluk Maçında Buluştu - Son Dakika
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Yeditepe ve Beykoz Üniversiteleri Dostluk Maçında Buluştu

Yeditepe ve Beykoz Üniversiteleri Dostluk Maçında Buluştu

Yeditepe Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi arasında dostluk ve sporun birleştirici gücünü vurgulayan basketbol maçı düzenlendi. Her iki rektörün katılımıyla gerçekleştirilen karşılaşma, öğrenci ve akademisyenlerin büyük ilgisiyle yapıldı.

17.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:15
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YEDİTEPE Üniversitesi ile Beykoz Üniversitesi, dostluk ve sporun birleştirici gücünü vurguladıkları basketbol maçında bir araya geldi. Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, iki üniversitenin rektörlerinin hava atışıyla başladı.

Büyük heyecana sahne olan maçın öncesinde Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, soyunma odalarında takımları ziyaret ederek sporculara moral verdi. Öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta her iki takım da üstün performans sergiledi.

DURMAN: BUGÜN BURADA SADECE İKİ ÜNİVERSİTENİN KARŞILAŞMASI YOK, ÇOK GÜZEL BİR ANI YAŞIYORUZ

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Bugün burada sadece iki üniversitenin karşılaşması yok, güzel bir anı yaşıyoruz. Yeditepe Üniversitesi'nde rektörlük görevime yaklaşık 1,5 ay önce başladım. Beykoz Üniversitesi'nin rektörü, ben orada rektörlük yaparken rektör yardımcısıydı. Bugün bu maçta bir araya geldik. Burak Hoca ile birlikte ilk atışı yapacağız. Dostluk içinde, güzel bir maç olmasını diliyorum" dedi.

'EN AZ EĞİTİM KADAR SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER DE ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Durman, üniversitelerin yalnızca akademik eğitim ve meslek kazandırma amacı taşımadığını, aynı zamanda öğrencilerin her yönde gelişimini destekleyen kurumlar olması gerektiğini belirterek "Hem öğrenci kulüplerimiz hem de bir çok daldaki spor kulüplerimizle, hemen hemen her alanda öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bu faaliyetler eğitim kadar önemli" dedi.

KÜNTAY: BU, HAYATIMDAKİ EN ANLAMLI MÜSABAKALARDAN BİRİ

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ise "Bu benim hayatımdaki en anlamlı müsabakalardan biri. Aynı zamanda bir o kadar da enteresan. Mehmet Hocam, üç sene boyunca benim rektörümdü, ben de onun rektör yardımcısıydım. Ben İstek Vakfı'ndan mezunum. Doktorasını Yeditepe Üniversitesi'nden almış biriyim. Bugün Beykoz Üniversitesi'nin rektörü olarak buradayım. Dolayısıyla bizim için bir maçın ötesinde, çok daha fazla anlam ve duygu barındıran bir gün" diye konuştu.

'KİM KAZANIRSA KAZANSIN, KAZANAN TÜRK GENÇLİĞİ OLACAK'

Rektör Küntay, konuşmasının devamında sporun bireyler ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, "Bugün kim kazanırsa kazansın, hepimiz kazanmış olacağız. Çünkü her şeyin ötesinde önemli olan, Türk sporunun ve Türk gençliğinin kazanmasıdır. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Sadece iki üniversitemizi değil, diğer üniversitelerimizdeki tüm gençlerimizi de canıgönülden kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yeditepe ve Beykoz Üniversiteleri Dostluk Maçında Buluştu - Son Dakika

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