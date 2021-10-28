Üye Girişi
Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak - Son Dakika

Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak

28.10.2021 13:24

Süper Lig'de 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri netleşti. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kadrosu tarafından yapılan atamalarda Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'a görev verilmezken Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'da bu hafta görevli olmayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlarıyla gündeme oturan Ali Şansalan'a bu hafta görev verilmezken, Türkiye'nin önemli hakemlerinden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'da düdük çalamayacak.

CÜNEYT ÇAKIR, HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI YÖNETECEK

Yeni MHK, 11. haftanın hakemleri tayin etti ancak kulüplerin tepki gösterdiği Ali Şansalan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya maç vermedi.

29 EKİM CUMA

Halil Umut Meler: Trabzonspor - Çaykur Rizespor

30 EKİM CUMARTESİ

Alper Ulusoy: Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Erkan Özdamar: Altay - Sivasspor

Cüneyt Çakır: Hatayspor - Beşiktaş

Fırat Aydınus: Konyaspor - Fenerbahçe

31 EKİM PAZAR

Burak Şeker: Kayserispor - Karagümrük

Mete Kalkavan: Alanyaspor - Göztepe

Yaşar Kemal Uğurlu: Galatasaray - Gaziantep

1 KASIM PAZARTESİ

Suat Arslanboğa: Giresunspor - Antalyaspor

Arda Kardeşler: Başakşehir - Adana Demirspor

Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak

Merkez Hakem Kurulu, Halis Özkahya, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı 14:24 Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 13:26 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor
Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor 13:01 Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? 12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler

Son Dakika Haberleri
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
13:57 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
13:25 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor
13:24 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak
13:23 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
13:10 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar
13:01 Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor
12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu
12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
Erdoğan'dan ikinci dilekçe! Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan ikinci dilekçe! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiaları sebebiyle ifade vermesini istedi         
14:25
Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak         
14:22
5 bin yeni taksi plakası teklifinin reddedildiği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı isyan etti: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin reddedildiği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı isyan etti: Kızım artık okula gidemiyor         
13:54
Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar         
13:11
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu         
12:46
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
11:59
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 14:30:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement