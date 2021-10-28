Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlarıyla gündeme oturan Ali Şansalan'a bu hafta görev verilmezken, Türkiye'nin önemli hakemlerinden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'da düdük çalamayacak.
Yeni MHK, 11. haftanın hakemleri tayin etti ancak kulüplerin tepki gösterdiği Ali Şansalan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya maç vermedi.
Halil Umut Meler: Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Alper Ulusoy: Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Erkan Özdamar: Altay - Sivasspor
Cüneyt Çakır: Hatayspor - Beşiktaş
Fırat Aydınus: Konyaspor - Fenerbahçe
Burak Şeker: Kayserispor - Karagümrük
Mete Kalkavan: Alanyaspor - Göztepe
Yaşar Kemal Uğurlu: Galatasaray - Gaziantep
Suat Arslanboğa: Giresunspor - Antalyaspor
Arda Kardeşler: Başakşehir - Adana Demirspor
Son Dakika › Spor › Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak - Son Dakika Spor