Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe - Son Dakika
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Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe

16.07.2022 14:36

Futbolcuların politik açıklamaları yıllar geçse de değişmiyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King, "Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia diyebilirim. Manchester United'da fazla süre alamadığım için en büyük camia Fenerbahçe diyebilirim" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Norveçli golcü, tatil yapmak için sarı-lacivertlilere gelmediğini belirtti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken yeni transferlerden Joshua King, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAÇLARA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King, "Antrenmanlarda sıkı şekilde çalışıyoruz, yüksek seviyelere çıkmak için gerekli olan sıkı çalışmaktır. Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Sarı-lacivertli ekipteki ilk günlerinin harika geçtiğini ifade eden Joshua King, "Takımdaki herkes tarafından iyi bir şekilde karşılandım. Dolayısıyla bu da beni mutlu etti. Antrenmanlarda sıkı şekilde çalışıyoruz, yüksek seviyelere çıkmak için gerekli olan sıkı çalışmaktır. Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR CAMİADAYIM"

Joshua King, Norveç'teki en iyi arkadaşının Fenerbahçeli bir Türk olduğunu kaydederek, "Norveç'teki en iyi arkadaşım, 8 yaşından beri arkadaşım Türk. 3-4 gün önce oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti ve bana bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynayacağımızı söylemişti. Kendisi iyi bir Fenerbahçeli. Bu istek gerçekleşmiş oldu. Burada olmaktan çok mutluyum, çok büyük bir camiadayım. Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia diyebilirim. Manchester United'da fazla süre alamadığım için en büyük camia Fenerbahçe diyebilirim. Benim açımdan ekstra özel bir duygu çünkü en iyi arkadaşım Türk ve iyi Fenerbahçeli. Baskı da uyandırıyor aynı zamanda, kötü oynarsam arkadaşım beni mahvedecek sanırım" şeklinde konuştu.

Joshua King: Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum

"BAŞARIYA GİDEN YOLDA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Hücumda birçok pozisyonda görev aldığını ancak gerçek pozisyonunun santrfor olduğunu ifade eden Joshua King, defans arkasına koşu yaparak pozisyon üretmeyi sevdiğini belirtti. Manchester United'a çok küçük yaşta gittiğini ve yeterince süre alamadığını dile getiren King, "Farklı takımlarda oynarken onlara 4-5 gol atmıştım. Onlara saygım sonsuz. Akademilerinde geçirdiğim zamanların kariyerimde olumlu etkisi var. Ben şu anda burada en iyi sezonumu geçirmek istiyorum. 30 yaşındayım ve bu yaşlar santrfor için çok verimli yaşlar. Keşke daha önce gelebilseydim Fenerbahçe'ye ama süreç böyle gelişti. Amacım taraftarları mutlu etmek. Başarıya giden yolda katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"POLONYA'YA GİDİP BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

King, Dinamo Kiev maçında odaklandıklarını ifade ederek, "10-12 yıldır profesyonel futbolcuyum. Burada yaptığım idman şeklinin en yüksek idman seviyelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hocamız oldukça detaycı bir teknik adam. Her konuda detaya önem veren biri. Fitness, taktik antrenmanlar ve pozisyon anlamında çok detaylı bir teknik adam. Yüzde yüz hazır olmamız gerekiyor. Biraz daha zamana ihtiyacım var yüzde yüz fit olmak adına. Polonya'ya gidip bütün gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 7 dakikalık bir sürem var ve çocukluktan beri hayalim. Şu an o maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Joshua King: Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum

"BURAYA TATİL YAPMAK İÇİN DEĞİL, BAŞARMAK İÇİN GELDİM"

King, Ozan Tufan'ı çok sevdiğini ve daha önce Fenerbahçe hakkında konuştuklarını belirterek, "Ben burada daha önce oynayanları biliyorum. İş etiğini aksatırsanız bu sizin için problem oluyor. Linnes, Omar, Sörloth gibi oyuncular buraya geldikten sonra yüksek seviye oynadılar. Aynı mantaliteye sahibim. Büyük hırsla burada çalışmak istiyorum. Çok iyi hocaya sahibiz, büyük camiaya sahibiz. Taraftarlarımız çok tutkulu. İkinci bir din gibi Fenerbahçe'ye sarılıyorlar. Buraya tatil yapmak için değil, başarmak için geldim. Bunun için de mutluyum. Verdiğim karardan hiçbir şüphem yok" dedi.

Joshua King: Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum
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Kaynak: DHA

Manchester United, Fenerbahçe, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe - Son Dakika

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