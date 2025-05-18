Yeşim Toprak'tan Efeler Yolu'nda Tarihi Başarı - Son Dakika
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Yeşim Toprak'tan Efeler Yolu'nda Tarihi Başarı

Yeşim Toprak, 500 km'lik Efeler Yolu'nu tamamlayan ilk Türk kadın oldu ve altın mühürlü pasaport aldı.

18.05.2025 11:12
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Türkiye'nin yeni kültür ve yürüyüş rotası 500 kilometrelik Efeler Yolu'nu tamamlayan ilk Türk kadın olan 38 yaşındaki Yeşim Toprak, proje kapsamında "altın mühürlü pasaport"un sahibi oldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan, Nif Dağı ve Bozdağlar'ı geçip Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde sonlanan 500 kilometrelik yürüyüş ve kültür yolu, şehirden uzaklaşıp doğada spor ve tatil yapmak isteyenlere farklı bir seçenek sunuyor.

Kurtuluş Savaşı döneminde aktif şekilde kullanıldığı için adını Efeler'den alan 500 kilometrelik yürüyüş yolunda yaylalar, dağ geçitleri, tarihi yapılar ile Ege'nin kültürel zenginlikleriyle yoğrulmuş kırsal mahalleler bulunuyor.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özkaya'nın hazırladığı proje ile hayata geçirilen Efeler Yolu rotası, Türkiye'den "Avrupa Konseyi Kültür Rotaları" ağına dahil 12'nci rota oldu. Yol ayrıca Türkiye'den Avrupa Konseyinin "Yaylacılık Patikaları" ağına dahil edilen ilk kültür rotası olma özelliği de taşıyor.

Şimdiye kadar 16 kişinin tamamladığı 500 kilometrelik yolu, eşinin desteğiyle 32 günde bitiren Yeşim Toprak da bu başarıya imza atan ilk Türk kadın oldu.

Eşiyle beraber yürüdü

İstanbul'da yaşayan Yeşim Toprak, Ege'nin doğasını ve kültürünü bir arada buluşturan bu yürüyüş rotasını eşi Tunç Toprak ile birlikte deneyimledi.

Rotadaki tüm yaylaları, dağ geçitleri, tarihi yapıları ve kırsal mahalleri beraber aşan Toprak çifti, yürüyüş boyunca çadırda ve mahalle sakinlerinin evinde konakladı.

Yeşim Toprak, AA muhabirine, eşiyle doğa yürüyüşleri yaptıklarını ve karavanla Türkiye'yi gezdiklerini söyledi.

Efeler Yolu'nun diğer yollara göre farklılıkları bulunduğunu ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Efeler Yolu, dağ rotası ama köylere uğrayan çok keyifli güzergah. Efeler, diğerlerine göre muhteşem dağ manzaraları olan, çok güzel köylerden geçen ve köy kültürünü tekrardan yaşayabildiğimiz, hissedebildiğimiz bir rota. Dağlarda yılkı atları, domuz ve kurt gördük. Efeler'i yürümeden önceki yaşımla şimdiki yaşım arasında biraz fark var. Artık daha cesurum, dirençli ve güçlüyüm. Rotayı bitirmemde eşimin çok desteği oldu. Bitirdiğim için kendimle gurur duydum. Efeler Yolu, Türkiye'nin ilk pasaportlu yürüyüş rotası. Buranın böyle bir ayrıcalığı var. Efeler Yolu da dünyaca ünlü bir kültür rotası olma yolunda ilerleyecek."

Tunç Toprak ise geçtikleri köylerde belirlenen işletmelerin pasaportlarına mühür bastığını dile getirdi.

Yol boyunca yoruldukları anların olduğunu anlatan Toprak, "Ama günün sonunda ulaştığımız köylerde ve geçtiğimiz yollarda hep yol bir şekilde bizi kendi içine çekmeyi başardı. Yolda ilerlerken eşimin rotayı bitiren ilk Türk kadın olacağını öğrendim ve bu da motivasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Efeler Yolu Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Özgür Özkaya ise 28 etaplık rotada pasaport sisteminin uygulandığını belirterek, "Her etabın ardından pasaporta mühür basılıyor ve rotanın tamamlanmasıyla altın mühür pasaporta işleniyor. İlk dönemde binlerce insan rotada yürüdü. Şimdiye kadar 16 katılımcı ise rotayı tamamladı. Bunu yapmayı başaran ilk Türk kadın Yeşim Toprak, Selçuk'a ulaştı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yeşim Toprak'tan Efeler Yolu'nda Tarihi Başarı - Son Dakika

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