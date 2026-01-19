Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24\'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası final maçında Fas ile Senegal, başkent Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal, şampiyon oldu.
Karşılaşmanın uzatma anları oynanırken Fas, Brahim Diaz'a yapılan müdahale sonrasında gelen uyarının ardından VAR incelemesi sonucu 90+8'de penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı göstermesi üzerine Senegalli oyuncular bu kararı protesto ederek sahayı terk etti.
Senegalli futbolcu Sadio Mane maçtan çekilen takım arkadaşlarını tekrar sahaya getirmeye çalıştı. Mane'nin bu ısrarı sonrası Senegalli oyuncular yaklaşık 10 dakika sonra yeniden sahaya çıktı.
Oyunun yeniden başlamasıyla birlikte Fas'ta penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, topu Brahim Diaz'a bıraktı. Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı. Senegal kalecisi Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' işareti yaptı.
Uzatma bölümüne hızlı başlayan Senegal, Pape Gueye'nin 94. dakikada attığı muhteşem golle öne geçti. Topu kendi taşıyan Gueye, kaleciyi çaresiz bırakarak topu ağlarla buluşturdu. Senegalli futbolcular atılan gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
Maçın geri kalanında kalesini gole kapatan Senegal, 2021'den sonra ikinci kez Afrika Kupası'nda şampiyon olarak mutlu sona ulaştı.
Final maçında Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs ile Samsunsporlu Cherif Ndiaye, Fas'ta ise Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabi'nin yerine, Ndiaye 90+3'te Nicholas Jackson'ın yerine, Ismail Jakobs ise 106. dakikada Diouf'un yerine oyuna dahil oldu.
