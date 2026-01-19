Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular - Son Dakika
Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24\'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
19.01.2026 00:59
Afrika Kupası final maçında Ev sahibi Fas'ı 1-0 yenen Senegal, 2026 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu. Tarihinde ikinci kez şampiyon olan Senegal, mücadelenin normal süresinde aleyhine verilen penaltı sonrası maçtan çekildi. Bir süre sonra sahaya geri dönen Senegal'de kaleci Mendy, kullanılan penaltı vuruşunda rakibine gol izni vermedi. Uzatma anlarında Pape Gueye ile bir gol bulan Senegal, Afrika Kupası'nı müzesine götürdü.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası final maçında Fas ile Senegal, başkent Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal, şampiyon oldu.

90+8'DE GELEN PENALTI SONRASI SAHADAN ÇEKİLDİLER

Karşılaşmanın uzatma anları oynanırken Fas, Brahim Diaz'a yapılan müdahale sonrasında gelen uyarının ardından VAR incelemesi sonucu 90+8'de penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı göstermesi üzerine Senegalli oyuncular bu kararı protesto ederek sahayı terk etti.

Yıllarca unutulmayacak final! Sahadan çekildiler, geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

MANE TAKIMI SAHAYA ÇAĞIRDI, GERİ DÖNDÜLER

Senegalli futbolcu Sadio Mane maçtan çekilen takım arkadaşlarını tekrar sahaya getirmeye çalıştı. Mane'nin bu ısrarı sonrası Senegalli oyuncular yaklaşık 10 dakika sonra yeniden sahaya çıktı.

Yıllarca unutulmayacak final! Sahadan çekildiler, geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

EN-NESYRI TOPU BIRAKTI, DIAZ PENALTIYI KAÇIRDI

Oyunun yeniden başlamasıyla birlikte Fas'ta penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, topu Brahim Diaz'a bıraktı. Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı. Senegal kalecisi Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' işareti yaptı.

Yıllarca unutulmayacak final! Sahadan çekildiler, geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

SENEGAL UZATMALARDA GOLÜ BULDU

Uzatma bölümüne hızlı başlayan Senegal, Pape Gueye'nin 94. dakikada attığı muhteşem golle öne geçti. Topu kendi taşıyan Gueye, kaleciyi çaresiz bırakarak topu ağlarla buluşturdu. Senegalli futbolcular atılan gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Yıllarca unutulmayacak final! Sahadan çekildiler, geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Maçın geri kalanında kalesini gole kapatan Senegal, 2021'den sonra ikinci kez Afrika Kupası'nda şampiyon olarak mutlu sona ulaştı.

Yıllarca unutulmayacak final! Sahadan çekildiler, geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI YEDEK SOYUNDU

Final maçında Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs ile Samsunsporlu Cherif Ndiaye, Fas'ta ise Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabi'nin yerine, Ndiaye 90+3'te Nicholas Jackson'ın yerine, Ismail Jakobs ise 106. dakikada Diouf'un yerine oyuna dahil oldu.

Son Dakika Spor Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

00:17
