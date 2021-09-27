Üye Girişi
Yılport Samsunspor: 2-3 - Son Dakika

Yılport Samsunspor: 2-3

27.09.2021 22:14
Yılport Samsunspor: 2-3, System.String[]

STAT: Denizli Atatürk HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Hüseyin Aylak (xx), Mert Bulut (xx)DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Hakan (xx), Leo (x), Oğuz (x), Gökhan (xx), Muğdat (x) (Dk.56 Mustafa x), Muhammed Gönülaçar (xx), Djedje (x) (Dk. 56 Onazi x), Mayi (xx) (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Hüseyin Aylak (xx), Mert Bulut (xx)DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Hakan (xx), Leo (x), Oğuz (x), Gökhan (xx),  Muğdat (x) (Dk.56 Mustafa x), Muhammed Gönülaçar (xx), Djedje (x) (Dk. 56 Onazi x), Mayi (xx) (Dk.71 Darri x), Aissati (xx), Ömer (xx)YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut (xx) - Ali (xx) (Dk. 76 Alaaddin x), Boli (xxx), Burak (xx) (Dk. 83 Berk x), Soner (xx), Diomande (xx) (Dk. 83 Cihan x), Osman (xxx), Hasan (xxx), Çinari (xx) (Dk. 67 Melih xxx), Yasin (xxx), Tomane (xxx)GOLLER: Dk. 12 Mayi, Dk. 74 Ömer (Denizlispor) Dk. 48 Yasin, Dk. 70 Hasan (P), Dk. 77 Melih (Samsunspor)SARI KARTLAR: Aissati, Muhammed Gönülaçar, Hakan, Oğuz, Mustafa (Denizlispor) Ali, Diomande, Soner (Samsunspor)TFF 1'inci Lig'in 7'inci haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Denizlispor, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Yasin, Hasan ve Melih atarken, Denizlispor'un gollerini ise Mayi ve Ömer kaydetti. Bu galibiyetle Samsunspor puanını 10'a yükseltirken. üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Denizlispor 6 puanda kaldı. 6'ncı dakikada gelişen Samsunspor atağında Osman ceza yayı üzerinden yerden sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.12'nci dakikada Denizlispor karşılaşmada öne geçti. Gökhan'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Mayi, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.36'ncı dakikada Hasan'ın pasında topla buluşan Yasin, ceza sahasına girip çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 45+1'inci dakikada Ali'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Osman yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Stackhowiak, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 45+3'üncü dakikada Djedje sağ kanattan yerden ortaladı. Caza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in şutunu kaleci Aykut kornere çeldi. 48'inci dakikada Samsunspor karşılaşmada eşitliği yakaladı. Ceza sahasındaki Osman'ın vuruşunu kaleci Stackhowiak çizgiden çıkardı. Kaleciden dönen topu içeriye çeviren Hasan'ın pasında arka direkteki Yasin meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1. 67'nci dakikada Aissati'nin savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Mayi, ceza sahası içinde gelişine vurdu, top üstten dışarı çıktı. 69'uncu dakikada Tomane, ceza sahasında Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.70'inci dakikada penaltı atışını kullanan Hasan, topu ağlara yolladı: 1-2.74'üncü dakikada Gökhan'ın savunma arkasında gönderdiği uzun topa hareketlenen Ömer, topla buluşup şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. 77'nci dakikada Yasin sol kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Melih, tek vuruşla topu ağlara yolladı: 2-3.Maç bu skorla sona erdi.

- Denizli

Mustafa Kemal Atatürk, Denizlispor, Samsunspor, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor: 2-3 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekli Danıştay hakimine 22:31 Emekli Danıştay hakimine "Seyidim" dedirtip dolandıran sanık, kızlarına da cinsel saldırıda bulunmuş 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor 21:57 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu 21:24 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı 20:34 Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt 19:16 Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı 19:11 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı 17:33 Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik 16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik

Son Dakika Haberleri
17:58 En acı fotoğraf karesi! 17 yaşındaki genç, inşaat çatısından düşerek hayatını kaybetti
17:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı
17:47 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
17:39 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı
17:38 "Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
17:35 Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı, hamurun başına geçti
17:33 Son Dakika! Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
17:25 Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler
17:19 Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
17:00 İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü
Vitor Pereira için Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna taraftar ateş püskürdü         
22:49
Süper Lig'in gözü bu maçtaydı! Trabzonspor, Alanya karşısında liderlik fırsatını tepti: 1-1 Süper Lig'in gözü bu maçtaydı! Trabzonspor, Alanya karşısında liderlik fırsatını tepti: 1-1         
22:09
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti         
21:32
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçlükle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçlükle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar         
11:13
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi         
09:48
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 23:11:49. #1.13#
SON DAKİKA: Yılport Samsunspor: 2-3 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement