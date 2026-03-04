''Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık'' diyen Sergen Yalçın'dan derbi mesajı - Son Dakika
''Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık'' diyen Sergen Yalçın'dan derbi mesajı

04.03.2026 23:41
04.03.2026 23:41
\'\'Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık\'\' diyen Sergen Yalçın\'dan derbi mesajı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı sonrasında konuştu. Maçı değerlendiren Yalçın, derbi hakkında da konuşarak ''Biz yoğun bakımdaydık, odaya çıktık. Çocuklar çok mücadele ediyor. Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız.'' dedi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'İLK HEDEFİMİZE ULAŞTIK'

Grubu birinci bitirme hedeflerine ulaştıklarını belirten Sergen Yalçın, "Hedefimiz grubu birinci bitirmekti. Bugün itibarıyla ilk hedefimize ulaştık. Türkiye bizim için pozisyonumuza baktığımızda ilk hedefimiz. Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Bu tarafa ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Buradan sonra da sonuna kadar gidip, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bundan sonrası bizim için iyi olur" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN BAKIMDAYDIK, ODAYA ÇIKTIK'

Sezon başında lige konsantre olmakta ciddi problemler yaşadıklarının altını çizen Yalçın, "Beşiktaş camiası buna alışık değil, kupalar kazanmaya alışık bir camia. Sonra bir toparlanma sürecine girdik. Devre arasında transferler yaptık. Biz yoğun bakımdaydık, odaya çıktık. Hala istediğimiz konumda değiliz ama onu sağlamak için çok çaba sarf ediyoruz. Çocuklar çok mücadele ediyor. Umarım bundan sonra Beşiktaş'ı olması gereken yere hep beraber getiririz. Şu anda bunun temellerini atıyoruz" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY GÜÇLÜ VE İDDİALI'

Hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız." dedi.

