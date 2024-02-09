Yozgat\'ta Yıldızlar Serbest Stil Grup Müsabakaları Tamamlandı

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Okul Sporları kapsamında Yozgat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldızlar Serbest Stil Grup müsabakaları tamamlandı.

Yozgat'ta 8-11 Şubat tarihleri arasında yapılan Güreş müsabakalarının birinci ayağı olan Serbest sitil güreş müsabakaları Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda yapılan maçlar ile tamamlandı. 24 ilden 368 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen güreş müsabakalarında serbest stilde dün oynanan final müsabakaları ile tamamlandı. Final müsabakalarının ardından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgül'ün katılımı ile madalya töreni düzenlendi.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda kendi kilolarında ilk üçe girmeyi başaran sporcular bir üst tura çıktı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda güreş müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Geçen yıl grup müsabakaları, Türkiye Şampiyonaları, Güreş Türkiye Şampiyonası, Lig Müsabakaları, Kadınlar Türkiye Şampiyonası gibi güreş branşında bir çok şampiyonanın Yozgat'ta yapıldığını ve binlerce sporcuyu ağırladıklarını belirten Parlak, "Şimdi ise 24 ilden toplam 368 güreşçinin katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda Serbest Sitil güreş müsabakalarımızı tamamladık ve dereceye giren sporcularımıza da ödüllerini veriyoruz. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen güreş müsabakalarımızın açılışına Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın da katılımı ile yapmıştık. Bugün tamamlanan müsabakaların ardından da bir üst tura yükselen sporcularımıza madalyalarını veriyoruz. Yarından itibaren de Grekoromen stil güreş müsabakalarımız başlayacak. Bu müsabakalarımız da Celal Atik Spor Salonu'muzda yapılacak. Yozgat'ta mücadele eden bütün güreşçilerimizi tebrik ediyor, bir üst tura çıkan sporcularımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra grup müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Dereceye giren sporcular ise şu şekilde; 38 kiloda Tokat'tan Yunus Emre Kökünüz birinci, Çorum'dan Abdoulhamid Çeker ikinci, Erzincan'dan Kayahan Ağkaş ve Ankara'dan Muhterem Gündoğdu üçüncü oldu. 41 kilonda Tokat'tan Fevzi Çölbeyi birinci, Amasya'dan Emirhan Kadir Şehri ikinci, Bolu'dan Ahmet Zeyd Özer ve Erzincan'dan Ayvaz Süleymanlı üçüncü oldu. 44 Kiloda Çorum'dan Enes Yasin Kalender birinci, Yiğit Berat Aktaş ikinci, Amasya'dan Sefa Şehri, Tokat'tan ise Mert Coşkun üçüncü oldu. 48 kiloda Tokat'tan Barış Günhan birinci, Amasya'dan Umut Çördükçü ikinci, Samsun'dan Berkay Doğan ve Mustafa Elaf Mohammed Al Hardani üçüncü oldu. 52 kiloda Tokat'tan Batuhan Kurt, Çorum'dan Emirhan Gül birinci, Kastamonu'dan Muhammed Rüzgar Erkan ikinci, Sivas'tan Efe Okçu ve Ordu'dan Ümit Can Karameşe üçüncü oldu. 57 kiloda Tokat'tan Cemal Yasin birinci, Çorum'dan Osman Efe Yıldırım ikinci, Sivas'tan İbrahim Şati ve Tokat'tan Mert Mücahit Gür üçüncü oldu. 62 kiloda Tokat'tan Bayram Kalın birinci, Sivas'tan Yiğit Korkmaz ikinci, Yozgat'tan Furkan Aydın ve Erzincan'dan Rafet Niyaz Ercan üçüncü oldu. 68 Kiloda Çorum'dan Talha Mert Özbayacı birinci, Samsun'dan Hamza Çiçek ikinci, Tokat'tan Beytullah Çalık ve Ankara'dan Ahmet Furkan Öter üçüncü oldu. 75 kiloda Tokat'tan Poyraz Bilgin birinci, Samsun'dan Emirhan Gümüş ikinci, Amasya'dan Emir Hamza Bolat ve Ankara'dan Burhan Güçlü üçüncü oldu. 85 kiloda Tokat'tan Alperen Gerek birinci, Ankara'dan Oğuzhan Caner ikinci, Burak Çakmak ve Çorum'dan Bedirhan Akdaş üçüncü oldu. 100 kiloda ise Ankara'dan Yağız Bulut birinci, Samsun'dan Kerem Yılmaz ikinci, Sivas'tan Ezel Kurunç ve Bolu'dan Mert Gün üçüncü oldu. Müsabakalarda takım halinde ise Tokat 238 puan ile birinci, Çorum 143 puan ile ikinci, Ankara 128 puan ile üçüncü oldu. - YOZGAT