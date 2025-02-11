Yüksekova'da Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yüksekova'da Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması Başladı

Yüksekova\'da Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap eleme yarışmasına 350 sporcu katıldı. Yüksekova Kaymakamı ve Gençlik ve Spor Müdürü etkinliğe dair olumlu görüşlerini dile getirdi.

11.02.2025 13:58  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TÜRKİYE Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap eleme Yarışması 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap eleme Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. Bugün ve yarın sürecek eleme yarışmalarına Türkiye'nin farklı illerindeki 350 sporcu katıldı. Eksi 15 derecede gerçekleştirilen yarışmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz izledi. 10-25 arası kız ve erkek sporcuların katılımıyla yapılan yarışmalar yarında devam edecek.

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova'nın Kamışlı Köyü'nde çok heyecanlı bir gün yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'nin yaklaşık 21 farklı vilayetinden 350 sporcumuz Kayak Federasyonun Kayaklı Koşu 1. Etap yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonunda sporcularımız 2 bin 500 metre uzunluğunda bu güzel parkurda en hızlı bir şekilde tamamlamak için gayret gösteriyorlar. Startını verdik. Yarın final yarışması olacak. Türkiye'nin neredeyse en güzel karın bulunduğu Yüksekova'da bu etkinliği yapmış olmak bizim için büyük heyecan verici ve çok mutluyuz. Bu organizasyonların daha çok gerçekleştirilmesi için de sayın valimizin öncülüğünde gayret ve çaba sarf ediyoruz" dedi.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova'da güzel bir atmosferde güzel bir kayak yarışması yapıldığını belirterek, "Böyle yarışmaların burada yapılması bizi çok sevindirdi. Kar kalitesinin çok yüksek olduğu ilçemizde bu tür müsabakalar, inşallah önümüzdeki süreçlerde de bura da yapılır" dedi. Yarışmalara Van'da katılan Abdulsamet Üstün ise "Kayaklı koşu yarışmaların iki yıldır burada olması heyecan veriyor. Soğuğa ve sise rağmen yarışmalar keyifli geçiyor. Kar harika doğa harika yarışmalar yarında devam edecek inşallah dereceye girerim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Kayak Federasyonu, Yerel Haberler, Etkinlikler, Yüksekova, Gençlik, Hakkari, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksekova'da Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:34:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.