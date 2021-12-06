Yüksekovalı ortaokul öğrencileri kayakta milli forma hedefi için ter döküyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde U12 Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, milli takıma girebilmek için her gün 4 saat antrenman yapıyor.

İlçede öğretmenleri ve yakınlarının yönlendirmesiyle takıma kazandırılan ortaokul öğrencileri, katılacakları yarışlarda başarılı olarak milli formayı giymenin hayalini kuruyor. Bunun için antrenörleri eşliğinde haftada 6 gün özveriyle çalışan 25 sporcu, yüksek rakımlı tepelere tırmanıp, asfalt yolda antrenman yapıyor. Antrenmanlarla kondisyonlarını güçlendiren sporcular, kayaklı koşuda zirveye ulaşarak yurt dışındaki yarışlara katılmak istiyor.

Yüksekova'daki biatlon ve kayaklı koşu kategorilerindeki 35 milli sporcuyu örnek alan minik öğrenciler, gelecekte ülkeye büyük başarılar kazandırmayı hedefliyor.

"Zorlu coğrafyayı avantaja çevirdik"

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Rojbin Ören, AA muhabirine, daha önce kayaktaki üç branşta milli takım forması giyerek ülkeyi 107 uluslararası müsabakalarda temsil ettiğini söyledi.

Zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Ören, "Bu zorlu coğrafyayı avantaja çevirdik. Kışın 6 ay sürdüğü ilçemizde kayaklı koşu sporcuları yetiştirdik. 6 aylık çalışmayla Türkiye şampiyonu olan çocuklarımız var. Hedefimiz bu sporcularımızın uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmelerini sağlamak." dedi.

Öğrencilerinin antrenmanlara düzenli katılarak zamanlarının büyük bölümünü sporla değerlendirdiğini anlatan Ören, şöyle konuştu:

"İlk başta çocuklarla beraber teknik çalışmaları yapıyoruz. Daha sonra kayağın üzerine çıkıyoruz. Çocukların kayağı öğrenmesi birkaç ay alıyor. Teknik çalışmalardan sonra güç yüklüyoruz. Dağda baton sıçramalarımız, koşu çalışmalarımız var. Bisiklet ve yüzme antrenmanları yapıyoruz. 12 ay durmadan çalışıyoruz. Yaptığımız spor, dünyanın en zor beş sporundan biri. Çocuklarla bir aile gibi olduk."

"Kız sporcuların sayısının artması motivasyonumuzu artırdı"

Bölgenin rakımının yüksek, ikliminin de sert olması dolayısıyla çocukların performans sporlarına yatkın olduğuna dikkati çeken Ören, kayaklı koşu U12 kategorisinde 25, toplamda da 70 sporcularının bulunduğunu ifade etti.

Kız çocuklarının spora yönelmesine katkı sunduğunu aktaran Ören "Kız sporcularımızın sayısının erkeklere oranla artması bizi daha fazla çalışmaya sevk etti, motivasyonumuzu artırdı. Kız çocukları aileleriyle gelip çalışmalara katılıyor. Bu, bizim için çok büyük mutluluk. Spor kültürü şehrimizde gelişiyor. Müsabakalarda aldığımız başarılı sonuçlar bu spora katılımı artırıyor. Aileler bizzat gelip kayak yapmak istiyor. Destekler ve bununla doğru orantılı olarak başarılarımız da her sene artıyor." ifadelerini kullandı.

"Çalışmamın karşılığını alarak Türkiye şampiyonu oldum"

Sporculardan Ecrin Şirin Canan ise babası sayesinde ilgi duyduğu kayaklı koşuda ilk zamanlarda kötü bir performans sergilediğini belirtti.

Pes etmediğini, yılmadan çalışmaya devam ettiğini anlatan Canan, "Gittikçe kendimi geliştirdim. Antrenörümüzün çok büyük katkısı oldu. Onun sayesinde gelişme sağladım. 6 aylık sürede spora olan bağlılığım arttı. Çalışmamın karşılığını alarak U12 kayaklı koşu yarışlarında Türkiye şampiyonu oldum. Bu sporun bana katkısı çok oldu. Herkesin sporun bir dalıyla ilgilenmesi lazım çünkü insanı geliştiriyor, sosyalleştiriyor. Benim de bu sayede çok farklı arkadaşlarım oldu." diye konuştu.

U-18 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Şennur Kartal da öğretmeni sayesinde takıma katıldığını ifade ederek, "Bu sporu yaptıkça sevmeye başladım. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. İmkanlarımızın kısıtlı olması çalışmamıza engel olmadı. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Daha önce Türkiye şampiyonu olmuştum, bu sene de ikinci oldum. Daha büyük başarılar için çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.