Yüksekovalı sporcular Türkiye şampiyonu oldular: Birincilik kupası ile ilçeye 17 madalya kazandırdılar - Son Dakika
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Yüksekovalı sporcular Türkiye şampiyonu oldular: Birincilik kupası ile ilçeye 17 madalya kazandırdılar

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'nda Yüksekovalı sporcular, 17 madalya kazanarak birincilik kupasını elde etti. Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarıların devam edeceğini belirtti.

28.06.2024 02:45
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- Yüksekovalı sporcular Türkiye şampiyonu oldular: Birincilik kupası ile ilçeye 17 madalya kazandırdılar

HAKKARİ - Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'nda Yüksekovalı sporcular 17 madalya kazanırken, birincilik kupasını da elde ettiler.

Türkiye Kayak Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Bitlis'te başladı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlayan Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na 23 ilden 250 erkek, 150 bayan olmak üzere toplam 400 sporcu katıldı. Yapılan yarışmada ise, Yüksekova'dan giden sporcular 6 tane birincilik, 7 tane ikincilik ve 4 tane üçüncülük elde ederken, birincilik kupasını da hak kazandılar. Şampiyonanın sonunda 2240 puan toplayan Hakkari Yüksekova Türkiye Şampiyonluğu'nu, 1892 puan toplayan Bolu Türkiye ikinciliğini, 1497 puan toplayan Rize ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

"Bu Gurur Hepimizin"

Yüksekova'nın gururu olmaya devam ettikleri ve tüm sporcuların başarısını tebrik ettiğini belirten Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, "Toplam 17 madalyayla Türkiye şampiyonu oldu. Bize bu gururu yaşattıkları için sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bu başarılarımız farklı branşlarda da devam edecektir inşallah. Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Valimiz Sayın Ali Çelik, Kaymakamımız Sayın Ömer Çimşit, Hakkari İl Müdürümüz Sayın Emin Yıldırım'ın destekleriyle daha güzel başarılara imza atacağız inşallah. Doğasıyla spora elverişli olan ilçemizi, devletimizin bizlere sağladığı ve sağlayacağı imkanlarla daha da geliştirerek, yurt içinde ve yurt dışında bayrağımızı gururla dalgalandıracağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yüksekovalı sporcular Türkiye şampiyonu oldular: Birincilik kupası ile ilçeye 17 madalya kazandırdılar - Son Dakika

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